Παναθηναϊκός: «Έφυγε» ο σπουδαίος Τάκης Οικονομόπουλος

«Δεν ήταν απλά ένας τερματοφύλακας, ήταν ο κορυφαίος». Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά σήμερα με οδύνη τον Τάκη Οικονομόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών αναφέρει η «πράσινη» ΠΑΕ αποχαιρετώντας τον μεγάλο πορτιέρο που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως επισημαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Τάκης Οικονομόπουλος αφιέρωσε σχεδόν όλη τη ζωή του στον Παναθηναϊκό, αγάπησε τον σύλλογο όσο λίγοι και έγραψε «χρυσές» σελίδες στην ιστορία του Τριφυλλιού. Με την πράσινη φανέλα αγωνίστηκε επί 13 συναπτά έτη, από το 1963 έως το 1976, σημαδεύοντας κορυφαία χρόνια του συλλόγου μας. Ήταν βασικός τερματοφύλακας του Τριφυλλιού στη μεγαλειώδη πορεία έως τον τελικό του Wembley το 1971, ενώ με τον Παναθηναϊκό πανηγύρισε 5 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 1 Σούπερ Καπ. Ανήκει στο Top 10 όλων των εποχών σε συμμετοχές, παίζοντας σε 303 αγώνες σε επίπεδο Α’ Εθνικής.

Στον αγαπημένο του Παναθηναϊκού επέστρεψε όταν «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, το 1979, οπότε και ανέλαβε προπονητής τερματοφυλάκων. Στη θέση αυτή διατηρήθηκε επί 27 χρόνια, έως το 2006! Υπό την καθοδήγησή του αναδείχθηκαν κορυφαίοι Έλληνες τερματοφύλακες καθώς υπήρξε ένας μεγάλος δάσκαλος.

Ο Τάκης Οικονομόπουλος δεν ήταν απλά ένας τερματοφύλακας, ήταν ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) που τον επέλεξε στην κορυφαία 11άδα Ελλήνων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Του αποδόθηκε σε αρκετά νεαρή ηλικία το προσωνύμιο «Πουλί», χάρη στα αντανακλαστικά και τις εκτινάξεις του, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι… νονός του ήταν ο αείμνηστος Μίμης Δομάζος.

Το 1965 ο Τάκης Οικονομόπουλος πέτυχε ένα ακατάρριπτο έως σήμερα ρεκόρ καθώς από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Μαΐου, για 1.088 αγωνιστικά λεπτά, κράτησε ανέπαφη την εστία του, την εστία του Παναθηναϊκού!

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός.

