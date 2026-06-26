Εκλογές την Τρίτη (30/6, στις 18:00) στη Σούπερ Λίγκα! Η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε την ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου, με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ αναπληρώτρια πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου.

Η ανάρτηση της Λίγκας:

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Δ.Σ.

2. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

3. Συζήτηση ως προς τη δομή (format) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2026-27, έγκριση ετήσιου συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου.

4. Θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras.

5. Σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου (και λοιπών συνοδευτικών συμβάσεων) για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-27 και 2027-28 και λοιπά εμπορικά θέματα - Θέματα συμβάσεων.

6. Διάφορα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.