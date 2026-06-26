Ο Στέφαν Ντε Φράι θα πρέπει να λογίζεται ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο πολύπειρος αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ και μάλιστα στέφθηκε Νταμπλούχος Ιταλίας στην τελευταία του σεζόν με τους «νερατζούρι», συμφώνησε οριστικά με τους «πράσινους».

Όπως μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας, ο ποδοσφαιριστής είπε το «ναι» στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και δρομολογούνται πλέον οι διαδικασίες ώστε να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Τα συμβόλαια θα υπογραφούν επί ολλανδικού εδάφους για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που ενισχύεται σημαντικά στη γραμμή των μετόπισθεν.

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