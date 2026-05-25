Τη θλίψη της εκφράζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε σχετική ανακοίνωσή της για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα.

Ο Παρασκευάς Άντζας διέθετε στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε 26 φορές φορές με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας με την οποία συμμετείχε στο EURO 2008, ενώ υπήρξε και μέλος των μικρότερων κλιμακίων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων με κορυφαία διάκριση τη συμμετοχή στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων 1998.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό το 1993 και έγινε ευρέως γνωστός στο ελληνικό φίλαθλο κοινό από τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Καλό ταξίδι στο φως».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.