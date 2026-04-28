Σε μια ιστορική επιτυχία για τον ΟΦΗ, η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για το 2026 σηματοδοτεί όχι μόνο μια σπουδαία διάκριση για τον σύλλογο της Κρήτης, αλλά και μια ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά.

Η επιτυχία αυτή, που συνοδεύτηκε από υποδειγματική αθλητική συμπεριφορά εντός και εκτός γηπέδων, προκάλεσε κύμα συγχαρητηρίων, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να απευθύνει επιστολή προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Μιχάλη Μπούση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς ΟΦΗ διευκρινίζουν ότι όπως και στον περσινό τελικό, έτσι και φέτος, είχε συμφωνηθεί από πριν, σε περίπτωση κατάκτησης του Κυπέλλου από την ομάδα του Ηρακλείου, την απονομή να την κάνει ο Νίκος Τζώρτζογλου. Σε καμία περίπτωση, επομένως, δεν είναι αλήθεια ότι ο Πρόεδρος της ΕΠΟ αρνήθηκε κάνει την απονομή.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Προς: κ. Μιχάλη Μπούση

Πρόεδρο ΠΑΕ ΟΦΗ

Αθήνα, 27.04.2026

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της ΕΠΟ και προσωπικά, σας απευθύνω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογό σας, την Κρήτη και, ευρύτερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι σπουδαίο να βλέπουμε μια ομάδα της περιφέρειας να φτάνει στην κορυφή, αποδεικνύοντας ότι η σωστή οργάνωση και η πίστη μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Με την ευκαιρία, επιθυμώ να συγχαρώ τους φιλάθλους σας, που με τη στάση τους συνέβαλαν στη δημιουργία υποδειγματικής ατμόσφαιρας, τόσο στους δρόμους του Βόλου όσο και στις εξέδρες, σε πλήρη αρμονία με τους φιλάθλους του ετέρου φιναλίστ, ΠΑΟΚ.

Αυτή η συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτέλεσε το σπουδαιότερο στοιχείο του τελικού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του, αναδεικνύοντας στην πράξη την ενότητα και τις αξίες που οφείλει και μπορεί να υπηρετεί το ποδόσφαιρο.

Κλείνοντας, εύχομαι στον ΟΦΗ καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση,

Μάκης Γκαγκάτσης

Πρόεδρος ΕΠΟ

