Παναθηναϊκός: Φορτσάρει για ΑΕΚ ο Ζαρουρί - Θλάση στον τετρακέφαλο ο Γεντβάι

Την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ συνέχισε σήμερα ο Παναθηναϊκός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ χαμογελά για την κατάσταση του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και πιθανότατα θα τεθεί στη διάθεσή του για το ερχόμενο ματς.

Αντίθετα, ο Τιν Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

