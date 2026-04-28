Βόμβα από Athletic: «Ο Πέρεθ θέλει πίσω στη Ρεάλ τον Μουρίνιο»

Δημοσίευμα - βόμβα του έγκυρου "Athletic" αποκαλύπτει πως η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας!

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ που επικαλείται πηγές εντός του συλλόγου, ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ είναι ο βασικός υποστηρικτής αυτής της επιλογής, καθώς θέλει να κάνει ριζικές αλλαγές μετά από δύο σεζόν χωρίς μεγάλους τίτλους. Ο νυν προπονητής, Άλβαρο Αρμπελόα, o οποίος ανέλαβε τον Ιανουάριο, αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς.

Η πιθανή επιστροφή Μουρίνιο φέρνει ενθουσιασμό, αλλά και επιφυλάξεις στο εσωτερικό του συλλόγου. Από τη μία, πρόκειται για έναν προπονητή με ισχυρή προσωπικότητα και επιτυχίες, που είχε κατακτήσει τη La Liga το 2012 με τη Ρεάλ, σπάζοντας ρεκόρ βαθμών και γκολ. Από την άλλη, η προηγούμενη θητεία του είχε δημιουργήσει εντάσεις στα αποδυτήρια, κάτι που δεν έχουν ξεχάσει όλοι στο κλαμπ.

Παράλληλα, η Ρεάλ έχει εξετάσει και άλλες λύσεις, όπως τους Μαουρίσιο Ποτσετίνο και Ντιντιέ Ντεσάν, ενώ υπάρχει διαχρονικό ενδιαφέρον και για τον Γιούργκεν Κλοπ. Δημοσιεύματα ενέπλεξαν μέχρι και το όνομα του Λιονέλ Σκαλόνι στη συζήτηση.

Αν τελικά προχωρήσει η επιλογή Μουρίνιο, θα πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές επιστροφές των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.



