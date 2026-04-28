Ο Ιρανός παίκτης του σνούκερ Χοσεϊν Βαφάι ελπίζει να φέρει λίγη χαρά στη χώρα του κατά τη διάρκεια της γεμάτης συγκινήσεις πορείας του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σνούκερ, στο οποίο έχει ήδη καταφέρει να αποκλείσει τον κορυφαίο παίκτη του αθλήματος, Τζαντ Τραμπ.

Ο Βαφάι, ο 32ος στην παγκόσμια κατάταξη με το παρατσούκλι «Πρίγκιπας της Περσίας», δήλωσε ότι τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήταν ψυχολογικά «αποπροσανατολισμένος», καθώς δεν ήξερε αν θα έπρεπε καν να συμμετέχει σε τουρνουά, σημειώνει το Al Jazeera.

İranlı snooker oyuncusu Hüseyin Vafai, dünya 1 numarası J Trump’ı dünya şampiyonasında yenerek çeyrek finale yükseldi.

— Sefa Sarı (@sfsars) April 27, 2026

Ωστόσο, αποφάσισε ότι ήθελε να «αγωνιστεί για τον λαό μου» και πέρασε τα προκριματικά για να φτάσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Crucible Theatre στο Σέφιλντ.

Τη Δευτέρα, ο Βαφαέι εξασφάλισε ίσως τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του, διατηρώντας την ψυχραιμία του σε ένα αποφασιστικό τελευταίο φρέιμ, νικώντας τον Τραμπ με 13-12 προκρινόμενος για πρώτη φορά στους προημιτελικούς.

«Με τη στέκα μου, μπορώ να κάνω κάτι για αυτούς, ώστε να τους κάνω τουλάχιστον ευτυχισμένους», δήλωσε ο Βαφαέι. «Για να δείξω ότι η σημαία του Ιράν είναι εκεί… αν και ακόμα δεν μπορείς να την υψώσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.