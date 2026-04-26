Ο ΟΦΗ επιστρέφει στην Ευρώπη με τρόπο που γράφει ιστορία. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ όχι μόνο έφερε το δεύτερο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του συλλόγου, αλλά άνοιξε και την πόρτα για την πρώτη συμμετοχή του σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ένα επίτευγμα που αλλάζει επίπεδο τον σύλλογο και τον επαναφέρει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο μετά από 26 χρόνια.

Οι Κρητικοί θα ξεκινήσουν την πορεία τους από τα playoffs του Europa League, όπου -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα τοποθετηθούν στο γκρουπ των ανίσχυρων. Αυτό σημαίνει ότι θα βρουν απέναντί τους ομάδες με εμπειρία, βαθμολογία και σταθερή παρουσία στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, ο ΟΦΗ μπαίνει στη διαδικασία χωρίς άγχος, καθώς έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των playoffs.

Η κλήρωση στη Νιόν αναμένεται να φέρει στον δρόμο του ΟΦΗ αντιπάλους από την κορυφή των προκριματικών. Από πρωταθλήτριες χωρών μέχρι ομάδες με σταθερή παρουσία σε ομίλους, το έργο θα είναι απαιτητικό, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία για τον σύλλογο να μετρήσει τις δυνάμεις του σε υψηλό επίπεδο.

Να σημειωθεί ότι από τη σεζόν 2000/01 ο ΟΦΗ δεν έχει βρεθεί ξανά σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ οι μοναδικές ευρωπαϊκές παρουσίες του από τότε περιορίστηκαν σε καλοκαιρινά προκριματικά:

2007-08 (Intertoto): Αποκλεισμός από την Tobol Kostanay με δύο ήττες (1?0, 0?1). Με το τότε σύστημα, μία πρόκριση αρκούσε για είσοδο στο Κύπελλο UEFA, αλλά ο ΟΦΗ δεν τα κατάφερε.

2020-21 (Europa League): Συμμετοχή στη β' προκριματική φάση, όπου ηττήθηκε 0?1 από τον Απόλλωνα Λεμεσού και αποκλείστηκε.

