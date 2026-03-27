Μπαντόσα: «Είμαι σε δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν περνά από το μυαλό μου να αποσυρθώ»

Η Πάουλα Μπαντόσα ήταν το 2022 στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά πλέον βρίσκεται στο 100, απόρροια των πολλών τραυματισμών της. Η 28χρονη Ισπανίδα τενίστρια, πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, μίλησε σε εκπομπή της χώρας της για την εύθραυστη ψυχολογική της κατάσταση.

«Έχω πολύ σεβασμό για τους αντιπάλους μου, αλλά παλεύω περισσότερο με τον εαυτό μου για εσωτερικά πράγματα: για φόβους, για φωνές... και αν όχι, και αν δεν το πετύχω αυτό, και αν δεν επιστρέψω ποτέ εκεί που ήθελα να είμαι, και αν τραυματιστώ ξανά ενώ προπονούμαι για μήνες και δουλεύω σκληρά, και τη στιγμή που είμαι καλά υποτροπιάζω ξανά και δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει...», ανέφερε.

«Υπάρχουν πολλές φωνές που περνούν από το μυαλό μου, ακόμα και κατά τη διάρκεια αγώνων, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μερικές φορές γίνεται δύσκολο να τις ελέγξω. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε, αλλά ξεκαθάρισε: «Να τα παρατήσω; Δεν μου έχει περάσει καν από το μυαλό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Στην κατάταξη δεν είμαι εκεί που θα ήθελα να είμαι, και δεν μπορώ να παίξω σε τουρνουά που δεν έχω ξαναπαίξει, για να είμαι ειλικρινής», τόνισε.

«Τελικά βρίσκομαι σε μια κατάσταση που είναι αυτή που είναι και δεν μπορώ να την ελέγξω, αλλά ούτε εξαρτάται από εμένα. Δυσκολεύομαι να την αποδεχτώ. Πριν από έξι ή επτά μήνες βρισκόμουν σε μια κατάσταση και τώρα πια δεν μπορώ να είμαι εκεί. Δεν είναι εύκολο να το αποδεχτώ με θετικές σκέψεις και αυτή είναι η εσωτερική μάχη που αντιμετωπίζω», σημείωσε.

