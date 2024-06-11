Περήφανους για ακόμα μια φορά μας έκανε η Κατερίνα Στεφανίδη, παίρνοντας τη δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης!



Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εμφανίστηκε συγκινημένη στις δηλώσεις που έκανε μετά την απονομή στην κάμερα της ΕΡΤ, μιλώντας για τη σταθερότητα που έχει δείξει στην απόδοσή της όλα αυτά τα χρόνια, παραμένοντας στο κορυφαίο επίπεδο!

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια:



«Κάθε μετάλλιο είναι διαφορετικό. Πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να κοιτάξω χθες γύρω μου. Μεγαλώνεις με κάποια όνειρα τα οποία έχεις πετύχει και μετά θες παραπάνω και ξεχνάς να σταματήσεις και να κοιτάξεις γύρω σου, για να δεις ότι είσαι εκεί που ήθελες να φτάσεις.



Ο κάθε αθλητής έχει τους στόχους του, αλλά στο τέλος οφείλουμε έναν σεβασμό σε όσα έχουμε πετύχει. Περνάνε τα χρόνια και είμαι στο βάθρο, αλλά αλλάζουν οι υπόλοιπες αθλήτριες. Γίνονται πιο... μικρές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αθλήτριες που θα γίνουν παγκόσμιες πρωταθλήτριες κι εγώ... εκεί... επιμένω. Χθες έκανα το πρώτο 70άρι που έκανα από το Ευρωπαϊκό του Μονάχου. Υπάρχει μια πρόοδος φέτος. Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε πάει μέτρια, αλλά ξεκινάμε για το υπόλοιπο της σεζόν με ένα επίπεδο πιο πάνω. Δεν αλλάζει κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος ενός αθλητή μετά από επιτυχία είναι να βάζει τον εαυτό του να λέει ότι πρέπει να κάνει αυτό ή το άλλο. Θα κάνω ακριβώς ό,τι έκανα ως τώρα».



Δείτε το βίντεο:

