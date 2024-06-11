Λογαριασμός
Με Λακαζέτ η προεπιλογή της εθνικής Γαλλίας ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων

Την προεπιλογή της εθνικής Γαλλίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανώσει, ανακοίνωσε ο προπονητής των «τρικολόρ», Τιερί Ανρί

Τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, ανακοίνωσε η εθνική Γαλλίας!

Ο προπονητής των «τρικολόρ», Τιερί Ανρί, συμπεριέλαβε στην προεπιλογή του τον πολύπειρο επιθετικό της Λιόν, Αλεξάντρ Λακαζέτ, ο οποίος αναμένεται να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ ξεχωρίζουν επίσης τα ονόματα των Λουκεμπά (Λειψία), Τουράμ (Νις), Κονέ (Γκλάντμπαχ), Τσερκί (Λιόν), Ματετά (Κρίσταλ Πάλας) και Ολίσε (Κρίσταλ Πάλας).

Αναλυτικά η προεπιλογή της εθνικής Γαλλίας:

Τερματοφύλακες: Ενκαμπαντιό (Παρί FC), Ρεστέ (Τουλούζ), Ρισέ (Στρασβούργο)

Αμυντικοί: Εστέβ (ΜΠέρνλι), Λοκό (Μπρεστ), Λουκεμπά (Λειψία), Ματσιμά (Μονακό), Σιλντιγιά (Φράιμπουργκ), Τροφέρ (Ρεν)

Μέσοι: Ακλιούς (Μονακό), Σοτάρ (Μονπελιέ), Ντιουφ (Λανς), Ντουέ (Ρεν), Κονέ (Γκλάντμπαχ), Μιγιό (Στουτγκάρδη), Τουράμ (Νις), Ουγκοτσούκου (Τσέλσι)

Επιθετικοί: Τσερκί (Λιόν), Λακαζέτ (Λιόν), Καλιμουεντό (Ρεν), Ματετά (Κρίσταλ Πάλας), Ολίσε (Κρίσταλ Πάλας).

