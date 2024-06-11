Δεύτερο δείγμα επίσης θετικό για την Εθνική Ελλάδος.



Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τέσσερις μέρες μετά τα εξαιρετικά δείγματα γραφής που άφησε στην ήττα (2-1) από τη Γερμανία, επικράτησε 2-0 της Μάλτας στη φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Γκρόντιγκ της Αυστρίας.

Στο... μυαλό του κόουτς:

Το ματς:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Η «γαλανόλευκη» ήταν πολύ καλή ανά διαστήματα, κυρίως στο πρώτο μέρος μέχρι να χάσει τη συγκέντρωσή της από το δυνατό παιχνίδι των Μαλτέζων. Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε σε χαμηλότερο τέμπο σε σχέση με το ξεκίνημα, δημιουργώντας όμως τις ευκαιρίες της και για τρίτο τέρμα.Ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από το πρώτο τέταρτο χάρη στα τέρματα τωνμε εκτέλεση πέναλτι) και), με τοννα κερδίζει την παράβαση για το 0-1 και να βγάζει έπειτα και την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Πολύ καλή εμφάνιση και σε αυτό το φιλικό για τον εξτρέμ της Φορτούνα Ντίσελντορφ, ο οποίος το συνεχίζει από εκεί που το... άφησε στα γερμανικά γήπεδα.Για μια Εθνική με... μέλλον, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να δίνει την ευκαιρία σετους, μετά τοντην περασμένη Παρασκευή (7/6). Κι αυτό διότι άρχισε βασικός ο, ενώ εν συνεχεία πέρασαν ως αλλαγή οι, Θεοχάρηςκαι, φορώντας για πρώτη φορά το εθνόσημο (με την ομάδα Ανδρών). Τρεις τερματοφύλακες συνολικά.Αυτή ήταν η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση στη σεζόν για την Ελλάδα, η οποία. Τα επόμενα επίσημα παιχνίδια της είναι τον Σεπτέμβριο, όταν και ξεκινούν οι αγώνες του. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετέχει πλέον στη League B και βρίσκεται σε όμιλο μεκαιΜεσε σχέση με το φιλικό με τη Γερμανία παρέταξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Οι Μάνταλος, Μπακασέτας, Τζόλης και Μασούρας ήταν εκείνοι που διατήρησαν τη θέση τους στην ενδεκάδα.Σε σύστημα 4-2-3-1, λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Τζολάκης. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Σάλιακας, στο αριστερό ο Κυριακόπουλος, με τους Ρέτσο και Κουλιεράκη να συνθέτουν το δίδυμο στο κέντρο αυτής. Δίδυμο στα χαφ οι Κουρμπέλης και Μάνταλος, με τον Μπακασέτα σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής ήταν ο Μασούρας, στο αριστερό παρέμεινε ο Τζόλης, ενώ ο Παυλίδης τοποθετήθηκε στην κορυφή της επίθεσης.Υπενθυμίζεται ότι εκτός μάχης είχαν τεθεί οι Ιωαννίδης και Μπουχαλάκης, που αποκόμισαν προβλήματα στο παιχνίδι με τη Γερμανία (στον ώμο ο άσος του Παναθηναϊκού, ενοχλήσεις εκείνος της Χέρτα).Πολύ καλό μπάσιμο στην αναμέτρηση για την Εθνική, όπως εξάλλου συνέβη και απέναντι στη Γερμανία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν τοποθετημένο αρκετά ψηλά, κλείνοντας από νωρίς τους αντιπάλους του. Μάλιστα, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο, με τοννα υψώνει στον, ο οποίος έπιασε το σουτ μετά από προσποιήσεις, βλέποντας τον Αλ Τούμι να μπλοκάρει.Γρήγορα, λοιπόν, ήρθε και το προβάδισμα για τη «γαλανόλευκη». Στοβρήκε με υπέροχη βαθιά μπαλιά τον, ο οποίος κατέβασε και πέρασε τον Αλ Τούμι, με τον αντίπαλο πορτιέρε να τον ανατρέπει. Οέστησε την μπάλα. Η εκτέλεση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή από τον Έλληνα άσο (μεταξύ κέντρου και γωνίας, κάτω χαμηλά), ήταν όμως δυνατή, με τον Αλ Τούμι να πέφτει σωστά, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποκρούσει, για να διαμορφωθεί έτσι το 0-1 στοΗ Ελλάδα κυκλοφορούσε την μπάλα, με στόχο να βρει και δεύτερο γκολ. Μάλιστα, από τον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ζητούσαν από τους Έλληνες διεθνείς πιο γρήγορες μεταβιβάσεις, με τους παίκτες της «γαλανόλευκης» να το πράττουν ανά περιπτώσεις.Για να φτάσουμε στοόταν και έγινε τοψηλά ύστερα από πρέσινγκ, γρήγορη και παράλληλη κυκλοφορία από Μασούρα σε Παυλίδη και από εκείνον στον, ο οποίος σκόραρε με εξαιρετικό και ψύχραιμο πλασέ! Άλλωστε, η πίεση ψηλά, μέσω της οποίας προήλθε το 2-0 για την Εθνική, είναι στοιχείο που μας έδειξε η Εθνική και στο -πολύ πιο δυνατό ασφαλώς- φιλικό με τη Γερμανία.Η Ελλάδα συνέχισε να φτιάχνει ευκαιρίες, με τον αρκετά δραστήριομάλιστα να έχει δοκιμάσει δις (17' και 25') το πόδι του εκτός περιοχής με ωραία σουτ. Πριν και μετά (24' και 26'), δε, απείλησε ο, ύστερα από το γύρισμα τουκαι το πάτημα μετά από κομπίνα σε κόρνερ από τον, αντίστοιχα.Γενικότερα,και για ένα γρήγορο 0-3. Εντέλει, όμως,, με τους Έλληνες διεθνείς να χάνουν τη συγκέντρωσή τους (κίτρινη στον Κουλιεράκη στο 28').Άρχισε, λοιπόν, να δείχνει σχετική επιθετική παρουσία και η Μάλτα, με τοννα διώχνει σε δύο χρόνους στο σουτ του Μπονγκ στο 31'. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα δεν δημιουργούσε με τον ίδιο ρυθμό που ξεκίνησε. Ωστόσο, είχε ακόμα τρεις καλές στιγμές μέχρι την ανάπαυλα, δύο με τον(38' και 42') και μία με τονΧωρίς αλλαγή ξεκίνησε το δεύτερο μέρος ο Νίκος Παπαδόπουλος (μία για τη Μάλτα στην επίθεση, με τον Ριντ να αντικαθιστά τον Ντεγκαμπριέλε).Το δεύτερο μέρος περίπου όπως το τελείωσε και το πρώτο, σε χαμηλό τέμπο. Η Εθνική συνέχισε να απειλεί λιγότερο από το ξεκίνημα, έχοντας όμως τις στιγμές της. Ενδεικτικά, τα σουτ του(50' και 60'), ύστερα από ωραίες συνεργασίες, για μια Ελλάδα που προσπαθούσε να απειλήσει και στην κόντρα.Στο 61' ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, με τους Δουβίκα, Κώτσιρα και Λημνιό να περνούν στις θέσεις των Παυλίδη, Μάνταλου και Μασούρα, αντίστοιχα. Ο δεύτερος, δε, αγωνίστηκε στα χαφ, όπως το έπρατε τη φετινή σεζόν σε μεγάλο βαθμό και στον Παναθηναϊκό.Στο 67' οπέρασε ωραία στην περιοχή στον Λημνιό, εκείνος έκανε ωραία ποδιά, αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Ο πρώτος, δε, είχε νέα στιγμή ένα λεπτό αργότερα, όταν απευλευθερώθηκε, έπιασε και το δυνατό σουτ, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.Στο 73' ο Ντόη πέρασε στη θέση του Ρέτσου, πραγματοποιώντας και εκείνος το ντεμπούτο του με το εθνόσημο. Ενώ λίγο αργότερα, συνέβη το ίδιο και με τους Τσιγγάρα (αντί του Σάλιακα, με τον Κώτσιρα να μεταφέρεται στο δεξί άκρο της άμυνας) και Μανδά (αντί του Τζολάκη).Η κεφαλιά του Δουβίκα στο 77' ύστερα από τη σέντρα του Κυριακόπουλου πέρασε άουτ, για μια Εθνική που συνέχισε να πιέζει για το 0-3, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε ποτέ με το 0-2 να είναι το τελικό σκορ.Αλ Τούμι – Σο, Ζ. Μούσκατ, Μποργκ (89' Ταμπόν) – Κορμπολάν, Γκιλαουμέ, Ν. Μούσκατ (89' Βέλα), Τέουμα, Καμενζουλί – Μπονγκ (72' Νουόκο), Ντεγκαμπριέλε (46' Ριντ).Τζολάκης (81' Μανδάς) – Σάλιακας (81' Τσιγγάρας), Ρέτσος (73' Ντόη), Κουλιεράκης, Κυριακόπουλος – Κουρμπέλης, Μάνταλος (61' Κώτσιρας) – Μασούρας (61' Λημνιός), Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης (61' Δουβίκας).της αναμέτρησης ήταν ο Αυστριακός(χωρίς VAR).

