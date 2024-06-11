Λογαριασμός
«Όχι» του Παναθηναϊκού σε πρόταση της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για Τσέριν

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ κατέθεσε πρόταση αγοράς του Άνταμ Τσέριν στον Παναθηναϊκό, αλλά απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.

Τσέριν

Με συνοπτικές διαδικασίες απέρριψε την πρόταση της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Άνταμ Τσέριν που «έσκασε» σήμερα στα γραφεία ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Κροάτες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Σλοβένο χαφ, κατέθεσαν σήμερα πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ στους «πράσινους» για τον 24χρονο. Ασφαλώς, το «τριφύλλι» δεν συζητάει σε τέτοιο ποσό να παραχωρήσει έναν κομβικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα είναι διεθνής και έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2026.



Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καν σε διαδικασία συζήτησης με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν πουλάει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του. Τουλάχιστον σε τιμές που δεν αντικατοπτρίζουν την αξία ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Άνταμ Τσέριν.

Tσέριν αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας γράψει 80 εμφανίσεις με 7 γκολ με τα πράσινα.
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
