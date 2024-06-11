Με συνοπτικές διαδικασίες απέρριψε την πρόταση της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον Άνταμ Τσέριν που «έσκασε» σήμερα στα γραφεία ο Παναθηναϊκός.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Κροάτες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Σλοβένο χαφ, κατέθεσαν σήμερα πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ στους «πράσινους» για τον 24χρονο. Ασφαλώς, το «τριφύλλι» δεν συζητάει σε τέτοιο ποσό να παραχωρήσει έναν κομβικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα είναι διεθνής και έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2026.

Κάπως έτσι,, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν πουλάει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του. Τουλάχιστον σε τιμές που δεν αντικατοπτρίζουν την αξία ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Άνταμ Τσέριν.αγωνίζεται στοναπό το καλοκαίρι του 2022, έχοντας γράψει 80 εμφανίσεις με 7 γκολ με τα πράσινα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.