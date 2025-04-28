Superleague: Βόλος για παραμονή, «διέλυσε» με 3-0 τον Πανσερραϊκό

Ο Βόλος το… έπιασε από εκεί που το άφησε στη Λαμία, πέτυχε ακόμα μια τριάρα, αυτήν τη φορά κόντρα στον Πανσερραϊκό (3-0) στο «Πανθεσσαλικό» για την 5η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League και πηγαίνει «τρένο» για την παραμονή.

Ταυτόχρονα, έβγαλε νοκ-άουτ έναν αντίπαλο, καθώς με τη νίκη του έστειλε και οριστικά τη Λαμία στη Super League 2, η οποία φυτοζωούσε τόσο καιρό και απόψε δέχτηκε το τελειωτικό χτύπημα.

Στους 33 βαθμούς ο Βόλος, όσους έχουν και οι Σερραίοι, με την 13η Athens Kallithea να βρίσκεται στους 28 (-5) και τη Λαμία με μόλις 17 βαθμούς (-16) και 5 ματς να απομένουν να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία.

Εξαιρετική η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, χτύπησε από τα πλάγια τον Πανσσεραϊκό, τον οποίο εκτέλεσε από τα στημένα. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων στις 05/05, στις Σέρρες, με την ομάδα του Φεράντο να έχει πολύ άσχημη εικόνα και να μπλέκει σε... περιπέτειες.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Κώστας Γεωργιάδης παρέταξε με τριάδα στα στόπερ τον Βόλο και μοναδικό προωθημένο τον Κόντε. Σιαμπάνης κάτω από την εστία, Καλογερόπουλος, Χέρμανσον και Σούντγκρεν στην άμυνα, με τον Μύγα να καλύπτει τη δεξιά πλευρά και τον Φεράρι την αριστερή. Ντε Καμπς και Κόμπα στο κέντρο, ενώ πίσω από τον Ισπανό φορ βρέθηκαν σε ελεύθερο ρόλο οι Χουάνπι και Χιλ.

Από την άλλη, ο Ζουάν Φεράντο παρέταξε τον Πανσερραϊκό με 4-2-3-1 και τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα γκολπόστ. Δεληγιαννίδης, Μπέργσκτρομ, Ντάβιντσον και Πεταυράκης η τετράδα στην άμυνα, με τον Ζελέν και τον Ομεονγκά να απαρτίζουν το δίδυμο στα χαφ. Ντέλετιτς στα δεξιά της επίθεσης, Φαρές στα αριστερά και Σαλαζάρ στην κορυφή, έχοντας πίσω του τον Γκαλβάν.

Το ματς:

Πολύ δυνατά ξεκίνησε το ματς ο Βόλος και με ξεκάθαρο πλάνο να επιτεθεί από την πλευρά του Μύγα, ο οποίος με τα ανεβάσματά του δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στην άμυνα του Πανσερραϊκού. Η πρώτη καλή φάση δεν άργησε να έρθει, καθώς μόλις στο 4’ και μετά από σέντρα του Μύγα, ο Κόντε έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Προϊόντος του χρόνου οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το ματς, φτάνοντας μάλιστα κοντά στο γκολ με τον Γκαλβάν, το σουτ του οποίου στο 13’ έδιωξε σε κόρνερ ο Σιαμπάνης. Έκτοτε, ο Βόλος ανέλαβε και πάλι τα ηνία, είχε την κατοχή, ωστόσο δυσκολευόταν να δημιουργήσει κάποια φάση.

Μέχρι το 33ο λεπτό, όταν και ο Σούντγκρεν ανατράπηκε στην περιοχή και ο Κατσικογιάννης έδειξε την άσπρη βούλα. Μια περίεργη φάση, καθώς δέκατα του δευτερολέπτου αργότερα, ο Καλογερόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο ο ρέφερι είχε σφυρίξει. Ο Κόντε ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να βρουν και δεύτερο τέρμα πριν το ημίχρονο.

Όπως και στη φάση του πέναλτι, ο Χουάνπι εκτέλεσε το κόρνερ, ο Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά, κερδίζοντας τους πάντες στον αέρα και έκανε το 2-0. Μια φάση-καρμπόν με τη φάση που προήλθε το πέναλτι, όπου και εκεί ο Έλληνας αμυντικός είχε «πεταχτεί» στο πρώτο δοκάρι και με ωραία κεφαλιά σκόραρε.

Στην επανάληψη ο Πανσερραϊκός μπήκε με διάθεση να πιέσει, ωστόσο ο Βόλος πολύ γρήγορα έδειξε πως είναι ικανός να εκμεταλλευτεί τους κενούς χώρους. Η προειδοποιητική βολή ήρθε στο 50’, όταν ο Κόντε έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά στο σουτ που έκανε, αντέδρασε σωστά ο Γκουγκεσασβίλι.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, ο Βόλος διεύρυνε το προβάδισμά του στα 3 τέρματα. Εξαιρετικό κάθετο παιχνίδι από τους παίκτες του Θεοδωρίδη και πάσες με τη μία, ο Χιλ ήταν ο τελικός αποδέκτης της πολύ ωραίας προσπάθειας και από κοντά έκανε το 3-0.

Ο Πανσερραϊκός αδυνατούσε να αντιδράσει, με τους παίκτες και τον Φεράντο να έχουν συμβιβαστεί από νωρίς με την ήττα. Μάλιστα, ο δείκτης του σκορ θα μπορούσε να έχει ανέβει και άλλο, αν ο Λάμπρου έβρισκε εστία από τη μικρή περιοχή στο 90+2’.

ΜVP: Εξαιρετικό ματς αμυντικά από τον Καλογερόπουλο, καθάριζε κάθε φάση ψηλά, ενώ κατάφερε και σκόραρε, κλειδώνοντας επί της ουσίας το τρίποντο για την ομάδα του. Πολύ καλό ματς από Χουάνπι και Χιλ, που κινούνταν σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Κόντε.

Η «σφυρίχτρα»: Καλή διαιτησία από τον Κατσικογιάννη, έδωσε σωστά το πέναλτι, με την υποσημείωση πως θα μπορούσε να περιμένει να δει την κατάληξη της κεφαλιάς του Καλογερόπουλου. Αχρείαστες βέβαια οι τόσες πολλές κίτρινες κάρτες.

Οι ενδεκάδες:

Βόλος (Γεωργιάδης): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Καλογερόπουλος, Σούντγκρεν, Φεράρι, Ντε Καμπς, Κόμπα, Χιλ, Χουάνπι, Κόντε.

Πανσερραϊκός (Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον, Πεταυράκης, Ζελέν, Ομεονγκά, Γκαλβάν, Ντέλετιτς, Φαρές, Σαλαζάρ.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Διαμαντής, Σαμοΐλης

Τέταρτος: Μέγας

VAR: Τζήλος, Βεργέτης

