Τα τυπικά απομένουν πλέον ώστε ο Κάρλο Αντσελότι να αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ιταλός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των Μαδριλένων, ενώ φαίνεται πως υπάρχει απόλυτη συμφωνία για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Ο έμπειρος προπονητής ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές του σήμερα στα αποδυτήρια και πριν ξεκινήσει η προπόνηση πως θα αποχωρήσει από την ομάδα.

To βραζιλιάνικο «uol», αναφέρει μάλιστα πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας θέλει να κάνει το επόμενο διάστημα προσπάθεια για να κλείσει ίσως και νωρίτερα τη συμφωνία με τον Αντσελότι.

Τονίζεται δε, πως στη Ρεάλ ενδεχομένως να μην είχαν πρόβλημα να αποχωρήσει και νωρίτερα ο Ιταλός, ώστε ο διάδοχος να ετοιμάσει την ομάδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που θα διεξαχθεί Ιούνιο και Ιούλιο στις ΗΠΑ.

