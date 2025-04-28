Λογαριασμός
Σοκ στους Μπακς με Λίλαρντ: Ρήξη αχίλλειου τένοντα και τέλος η σεζόν

Mε τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώνεται η σεζόν για τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, αφού ο Αμερικανός σούπερ σταρ των Μπακς, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Ντέιμιαν Λίλαρντ

Παγωμάρα στους Μπακς με Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ των Μπακς τραυματίστηκε στο Game 4 της ομάδας του κόντρα στους Πέισερς και υποβλήθηκε σε μαγνητική η οποία επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος γκαρντ, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με αποτέλεσμα να μην είναι ικανός να βοηθήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δύσκολη αποστολή που έχουν οι Μπακς να ανατρέψουν το εις βάρος τους 3-1 στη σειρά.

Πηγή: sport-fm.gr

