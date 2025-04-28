Παγωμάρα στους Μπακς με Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ των Μπακς τραυματίστηκε στο Game 4 της ομάδας του κόντρα στους Πέισερς και υποβλήθηκε σε μαγνητική η οποία επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος γκαρντ, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με αποτέλεσμα να μην είναι ικανός να βοηθήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δύσκολη αποστολή που έχουν οι Μπακς να ανατρέψουν το εις βάρος τους 3-1 στη σειρά.

Just in: Milwaukee Bucks star Damian Lillard has been diagnosed with a torn left Achilles tendon, sources tell ESPN. MRI today revealed the severity. A devastating end to his season. pic.twitter.com/ysZ0nw8gxW — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2025

