Superleague: Τα κριτήρια ισοβαθμίας στα play offs και τα play outs

Ενόψει της έναρξης των μίνι πρωταθλημάτων το προσεχές Σαββατοκύριακο, η Stoiximan Super League υπενθύμισε τι προβλέπεται σε περίπτωση που δυο ή περισσότερες ομάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους πόντους στη διαδικασία των playoffs και των playouts.

Αρχικά λοιπόν θα μετρήσει η συνολική συγκομιδή βαθμών στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν πάλι προκύπτει ισοβαθμία, θα επικρατήσει εκείνος που έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων στα συγκεκριμένα ματς.

Κι αν πάλι υπάρχει ισορροπία, την καλύτερη θέση θα πάρει η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ακολουθούν τα κριτήρια ισοβαθμιών Stoiximan Playoffs 1-4 & 5-8, Stoiximan Playouts Πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2024/25:

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Stoiximan Playoffs Group 1-4, Stoiximan Playoffs Group 5-8 και Stoiximan Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

1/ Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη. Ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται μόνο κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Stoiximan Playoffs Group 5-8, όπου οι ομάδες εκκινούν τη συμμετοχή τους στα εν λόγω Stoiximan Playoffs Group 5-8 με το ήμισυ των βαθμών που κατέκτησαν στην Κανονική Περίοδο (με αναγωγή τυχόν κλάσματος στην επόμενη ακέραιη ομάδα, ήτοι, λ.χ., αν μία ομάδα κατέκτησε 33 βαθμούς στην Κανονική Περίοδο, εκκινεί στα Stoiximan Playoffs Group 5-8 με βαθμολογία 17 βαθμών).

2/ Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Stoiximan Playoffs Group 1-4 / Stoiximan Playoffs Group 5-8 / Stoiximan Playouts αθροιστικά).

3/ Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

