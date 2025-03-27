Γκαγκάτσης: Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου η αγορά του προπονητικού κέντρου στην Παιανία

Τη σημασία της αγοράς του προπονητικού κέντρου στην περιοχή της Παιανίας εξήγησε ο Μάκης Γκαγκάτσης, στο περιθώριο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ και τη χαρακτήρισε ιστορική.



Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αποκάλυψε το παρασκήνιο γύρω από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τις επιλογές που εξετάστηκαν από τη διοίκηση της ΕΠΟ, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό και ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η συγκεκριμένη επιλογή.

Όπως τόνισε, η αγορά του προπονητικού κέντρου θα φτάσει τα 21.5 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 18.5 θα προέρθουν από τη FIFA και την UEFA και τα υπόλοιπα από την ΕΠΟ, χωρίς δανεισμό.



Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής της Ομοσπονδίας, Δημήτρης Ντούλας, σύμφωνα με το οικονομικό πλάνο που παρουσίασε, υπογράμμισε πως θα εξοικονομηθούν 2,2 εκατ. ευρώ από τη διαμονή των Εθνικών ομάδων σε βάθος τριετίας και από αυτά τα 1.5 εκατ. ευρώ μόνο από την Εθνική ανδρών.



Παράλληλα, υπήρξε η ενημέρωση πως θα μειωθούν τα ενοίκια για τα γραφεία της ΕΠΟ, η οποία από το 2027 θα μετακομίσει στο προπονητικό κέντρο. Στη συνέχεια, ο κ. Ντούλας ανέφερε πως θα χρειαστούν 3.5 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και 1 εκατ. ευρώ για αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες των Εθνικών ομάδων.



«Μιλάμε για ένα άρτιο προπονητικό κέντρο, που μετά από κάποιες μικρές βελτιώσεις, θα μπορεί να γίνει από Σεπτέμβριο 100% χρήση των γηπέδων ποδοσφαίρου και ευελπιστούμε και των ξενώνων, των εστιατορίων κ.ά. από όλες τις Εθνικές ομάδες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαγκάτσης και κατέληξε, λέγοντας:

«Το προπονητικό κέντρο είναι εδώ για να μείνει και μετά από εμάς, ως κληρονομία στις Εθνικές Ομάδες. Πρόκειται για μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ήρθε η ώρα οι Εθνικές να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι».



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης



Αγαπητά μέλη της ΕΠΟ,

Αγαπητές φίλες και φίλοι,



Από την ημέρα της εκλογής μας, στις 22/7/2024, η διοίκησή μας είχε ως πρωταρχικό στόχο την εξεύρεση χώρου για την κατασκευή προπονητικού κέντρου, το οποίο θα αποτελούσε το σπίτι των εθνικών ομάδων, ένα χρόνιο πρόβλημα που παρά τις προσπάθειες των προηγούμενων διοικήσεων δε λύθηκε.



Η αλήθεια είναι ότι οι χώροι για την κατασκευή προπονητικού κέντρου στην Αττική είναι περιορισμένοι αφού απαιτούνται περισσότερο από 50 στρέμματα, στα οποία θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων. Πράγματι, μετά από προσπάθεια της διοίκησης και από προτάσεις ιδιωτών, βρήκαμε κάποιες εκτάσεις στις οποίες έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, νομικός και τεχνικός, όπου σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν προβλήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε άλλες ως προς τη δυνατότητα ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων και την κατασκευή των γηπέδων και σε άλλες το σχήμα των αγροτεμαχίων δεν ενδείκνυτο για προπονητικό κέντρο.



Παράλληλα, στραφήκαμε στο Ελληνικό. Σχετικά με το Ελληνικό, όπως όλοι ίσως γνωρίζετε, υπήρχαν δύο προβλήματα τα οποία αφορούσαν, το μεν πρώτο ότι δεν θα υπήρχε αγορά αλλά παραχώρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα του προπονητικού κέντρου, και το δεύτερο ότι δεν θα μπορούσε να ανεγερθεί κτίριο προκειμένου να λειτουργήσει ως ξενοδοχειακός χώρος των Εθνικών ομάδων, αλλά θα έπρεπε να νοικιάζει τον ξενώνα που θα αναγείρονταν εντός του Ελληνικού. Επιπλέον, βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης, όταν η πλειονότητα των προπονητικών κέντρων Εθνικών Ομάδων και συλλόγων κατασκευάζονται εκτός του αστικού ιστού, και ήταν αμφίβολο, ακόμη και αν καταλήγαμε στην αγορά, πότε θα μπορούσε η ομάδα να μπει μέσα από τη στιγμή που το Ελληνικό, όπως γνωρίζετε, στο σύνολό του είναι εργοτάξιο και θα συνεχίσει να είναι για κάποια χρόνια ακόμη.



Το προπονητικό κέντρο της Παιανίας, που το γνωρίζουν όλοι, ακόμη και όσοι δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ήταν αυτό που από την αρχή μας είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον για προφανείς λόγους: είναι ένα προπονητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί, και επομένως άμεσα, με κάποιες μικρές βελτιώσεις, θα χρησιμοποιηθεί από τις Εθνικές Ομάδες. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα ιστορικό προπονητικό κέντρο και όταν κατασκευάσθηκε αποτέλεσε κόσμημα για όλη την Ευρώπη. Ένα προπονητικό κέντρο που κατασκευάστηκε από τον κ. Βαρδινογιάννη λαμβάνοντας υπόψιν κάθε παράμετρο, ακόμη και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, την απομάκρυνση από τον αστικό ιστό και ακόμη και την εξέλιξη που θα είχε τότε η περιοχή της Παιανίας. Ένα προπονητικό κέντρο που έχουν γαλουχηθεί και αγωνιστεί σπουδαίοι παίκτες που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας του 2004 και των επιτυχιών του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη για τρεις δεκαετίες. Η αύρα του είναι σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της έκτασης που απλώνεται. Η ΕΕ της ΕΠΟ επικεντρώθηκε στην Παιανία και προέβη σε μία σειρά από ενέργειες (απόφαση για εκτίμηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικό πλάνο, έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων και διαπραγματεύσεις με τον κ. Γεώργιο Βαρδινογιάννη).



Έγιναν δύο εκτιμήσεις από πιστοποιημένους Εκτιμητές από το Υπουργείο Οικονομικών, και σύμφωνα με αυτές, το προπονητικό κέντρο της Παιανίας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ", είναι κατασκευασμένο σε μία έκταση 60.733 τμ, και περιλαμβάνει τρία φωτιζόμενα γήπεδα ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα (διαστάσεων 105,00μ x 68,00μ), καθώς και δύο φωτιζόμενα γήπεδα με τεχνητό χλοοτάπητα (διαστάσεων 105,00μ x 68,00μ, καθώς και ένα γήπεδο 5Χ5). Καθένα από τα γήπεδα αυτά διαθέτει εγκατάσταση φωτισμού με τέσσερεις πυλώνες ανά γήπεδο, με όλες τις υποδομές άρδευσης και αποστράγγισης. Επίσης, υπάρχουν γυμναστήριο, ιατρικό δωμάτιο φυσικοθεραπείας, αποδυτήρια για τις Εθνικές Ομάδες. Επίσης, περιλαμβάνονται: Ξενώνας αθλητών με 27 δίκλινα δωμάτια, εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα τηλεόρασης, εσωτερική πισίνα, σάουνα, αίθουσα ψυχαγωγίας, αίθουσες παιχνιδιών, αποθηκευτικοί χώροι και αίθουσα συνεδριάσεων. Στο υπόγειο βρίσκονται εσωτερική πισίνα και σάουνα. Επιπροσθέτως, υπάρχει μικρό μουσείο κτίριο γραφείων, καθώς και βοηθητικά κτίρια, αντλιοστάσιο, υποσταθμός ΔΕΔΔΗΕ, εγκατεστημένες γεννήτριες με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), σύστημα καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) και φυλάκιο εισόδου. Ο ακάλυπτος χώρος των εγκαταστάσεων είναι διαμορφωμένος με εσωτερικό ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.



Μιλάμε για ένα άρτιο προπονητικό κέντρο, που μετά από κάποιες μικρές βελτιώσεις, θα μπορεί να γίνει από Σεπτέμβριο 100% χρήση των γηπέδων ποδοσφαίρου και ευελπιστούμε και των ξενώνων, των εστιατορίων κ.ά. από όλες τις Εθνικές ομάδες (Ανδρών, Ελπίδων, Νέων, Προνέων Κ18, Παίδων, Προπαίδων Κ16, Προπαίδων Κ15, Γυναικών, Νεανίδων Κ19, Κορασίδων Κ17, Προκορασίδων Κ16, Προκορασίδων Κ15, Ανδρών σάλας, Νέων Ανδρών Σάλας, Ανδρών Άμμου, και όποιων άλλων κατηγοριών πιθανόν να δημιουργηθούν στο μέλλον), ενώ επίσης θα αξιοποιηθεί και το κτίριο των γραφείων προκειμένου να γίνει η μελλοντική μετεγκατάσταση των γραφείων της Ε.Π.Ο., με δυνατότητα επέκτασης των υπαρχόντων χώρων γραφείων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και για τη διοργάνωση των σεμιναρίων διαιτησίας και των προπονητών.



Η τιμή αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 21.500.000 ευρώ ενώ επιπλέον του ως άνω τιμήματος θα καταβληθούν και όλοι οι φόροι, τέλη, συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα. Το συνολικό ποσό θα συγκεντρωθεί από κεφάλαια προερχόμενα από τη FIFA και την UEFA, καθώς και από ίδια μέσα, χωρίς να υπάρχει δανεισμός. Η FIFA και η UEFA θα καταβάλλουν, μέσω προγραμμάτων, για την αγορά το συνολικό ποσό των 18.500.000€.

Η αγορά του προπονητικού κέντρου είναι σαφές, ότι γίνεται προκειμένου να αποκτήσουν, επιτέλους, οι Εθνικές μας Ομάδες προπονητικό κέντρο αλλά και να εξοικονομήσουμε τεράστια έξοδα σε βάθος χρόνου. Το Επιχειρηματικό Πλάνο του Οικονομικού μας Διευθυντή, κου Δημητρίου Ντούλα, ο οποίος θα σας το παρουσιάσει και αναλυτικά σε λίγο, έχει στηριχθεί στα πλέον μετριοπαθή και απολύτως συντηρητικά μελλοντικά σενάρια, σε μία προσπάθεια να κάνουμε μία ασφαλή πρόβλεψη για το πόσα χρήματα θα εξοικονομήσουμε από αυτή την αγορά και πόσο γρήγορα θα επανέλθουν τα ταμειακά διαθέσιμα της Ομοσπονδίας στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα.



Τέλος, να τονίσω, ότι μέρος της παρούσας συμφωνίας είναι το νέο Προπονητικό Κέντρο να λάβει το όνομα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ. Είναι μία ιστορική γενική συνέλευση και την ιστορία την γράφουν οι παρόντες. Έχω αναφέρει επανειλημμένως ότι περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν. Το προπονητικό κέντρο είναι εδώ για να μείνει και μετά από εμάς, ως κληρονομία στις Εθνικές Ομάδες. Πρόκειται για μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ήρθε η ώρα οι Εθνικές να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

