Παναθηναϊκός: Κυριαρχία σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωλίγκα

Οι «πράσινοι» πρωταγωνιστούν στα στατιστικά και επιβεβαιώνουν πως είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει στροφές στη φετινή Ευρωλίγκα και το αποδεικνύει όχι μόνο με τις νίκες του αλλά και με τη συνολική του απόδοση στα στατιστικά. Στα τελευταία 31 παιχνίδια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δείχνει απόλυτη συνέπεια σε άμυνα και επίθεση, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. 

Πηγή: skai.gr

