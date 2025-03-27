Παναθηναϊκός: Κυριαρχία σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωλίγκα

Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει στροφές στη φετινή Ευρωλίγκα και το αποδεικνύει όχι μόνο με τις νίκες του αλλά και με τη συνολική του απόδοση στα στατιστικά. Στα τελευταία 31 παιχνίδια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δείχνει απόλυτη συνέπεια σε άμυνα και επίθεση, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

