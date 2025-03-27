Νέα ζημιά για την Μπάγερν: Χάνει τη σεζόν και ο Ουπαμεκανό

Πολύ ακριβά θα πληρώσει αυτή τη διακοπή για εθνικές η Μπάγερν.



Ως γνωστόν, ο Αλφόνσο Ντέιβις υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς του Καναδά με τις ΗΠΑ και θα χάσει την υπόλοιπη σεζόν.

Εξίσου άσχημα μαντάτα όμως προέκυψαν και από τον Νταγιό Ουπαμεκανό, ο οποίος επίσης επέστρεψε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Γαλλίας.



Μπορεί λοιπόν η αρχική διάγνωση του χτυπήματος στο γόνατο να μιλούσε για απουσία μερικών εβδομάδων, ωστόσο οι νέες εξετάσεις έδειξαν ότι έχει γίνει ζημιά στον χόνδρο.



Κάτι που σημαίνει ότι ο Ουπαμεκανό θα λείψει για διάστημα τριών μηνών και πλέον η Μπάγερν θα πρέπει να ολοκληρώσει τη σεζόν με τη μισή της αμυντική γραμμή να έχει τεθεί νοκ-άουτ.

