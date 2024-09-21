Superleague: Σαρωτικός ο ΠΑΟΚ, 4-1 εκτός τον Βόλο

Ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν… σίφουνας από την έδρα του Βόλου και με ένα εύκολο 4-1 πήρε το τρίποντο που τον τοποθετεί έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση, με τον Κορτάσκι να κρατέι όρθιο τον Δικέφαλο και στην κεφαλιά του Κόντε στο 1’, αλλά κυρίως στο πέναλτι του Άλτμαν στο 3ο λεπτό.

Εκείνη ήταν και η στιγμή που οι Θεσσαλονικείς «ξύπνησαν» και ξεκίνησαν την ασφυκτική πίεση στα καρέ του Βόλου.

Ο Σβαμπ από τα 11 βήματα έκανε το 1-0 στο 24ο λεπτό, ενώ ο Βόλος έμεινε με 10 μετά την δεύτερη κάρτα που αντίκρισε ο Φεράρι στο 34’. Ο Μουργκ διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, μέχρι ο Μεντιέτα να μειώσει σε 2-1. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν όμως μόνο αυτό, με τον Τάισον (60’) και τον Τσάλοφ (89’) να διαμορφώνουν το τελικό 4-1.

Στο… μυαλό των κόουτς

Ο Βόλος παρατάχθηκε με 4-3-1-2, με τον Κόβατς κάτω από την εστία και τους Μύγα>, Καλογερόπουλο, Μίλετις, Φεράρι την τετράδα στην άμυνα. Στο κέντρο ο Γκόμεζ παρέταξε τους Γκλάβσιτς, Μπερναντού, Ασεκνούν και σε πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους τον Μεντιέτα. Μοναδικοί προωθημένοι ήταν οι Πέδρο Κόντε και Όμρι Άλτμαν.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά «κατέβηκε» με τον κλασσικό του σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Κορτάσκι κάτω από τα γκολπόστ. Φανέλα βασικού δίπλα στον Κεντζιόρα πήρε ο Κόλεϊ, με τους Μπάμπα και Σάστρε να αναλαμβάνουν το αριστερό και δεξί άκρο της άμυνας αντιστοίχως. Σε ρόλο «κόφτη» ήταν ο Σβαμπ, με τον Καμαρά να είναι στο πλευρό του. Στα αριστερά της επίθεσης μπήκε ο ΠΑΟΚ, με τον Ντεσπόντοφ στα δεξιά, με τον Μούργκ πίσω από τον Τισουντάλι που ανέλαβε τον ρόλο του σέντερ φορ.

Το ματς:

«Εκρηκτικό» ξεκίνημα για τον Βόλο που μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση ξαφνιάζοντας τον ΠΑΟΚ. Ο Κόντε απείλησε μόλις στο 1ο λεπτό με κοντινή κεφαλιά ο Κοτάρσκι έδιωξε επιτυχημένα, αλλά στη συνέχεια της φάσης ο Καμαρά έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα με τον Βόλο να κερδίζει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Άλτμαν, ο οποίος νικήθηκε από τον Κροάτη κίπερ.

Από εκεί ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία του ματς και ξεκίνησε να απειλή την εστία των γηπεδούχων. Ο Μούργκ πρώτα στο 8’ δεν κατάφερε να σκοράρει από ευνοϊκή θέση, ενώ ο Τισουντάλι νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Κόβατς στο 10ο λεπτό.

Ότι δεν κατάφερε ο Άλτμαν πέτυχε ο Σβαμπ. Ο Φεράρι με έπεσε με φόρα πάνω στον Ντεσπόντοφ μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδωσε απευθείας πέναλτι. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν λάθεψε για το 1-0 στο 24ο λέπτό.

Ο Βόλος έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο μοιραίος Φεράρι αντίκρισε και δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 35’ και πήγε από νωρίς στα αποδυτήρια.

Ο Μουργκ στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 49’ προσπάθησε να πετύχει ένα μαγικό γκολ από πλάγια θέση, με τον Κόβατς να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Καμαρά βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή του Βόλου και επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Μουργκ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στην εστία του Κόβατς, αργά και βασανιστικά, για το 2-0 στο 54ο λεπτό.

Ο Βόλος κατάφερε να μειώσει στο 56’ όταν ο Γκλάβσιτς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μεντιέτα με μία εντυπωσιακή κεφαλιά πήδηξε ψηλότερα απ' όλους και νίκησε τον Κοτάρσκι μειώνοντας σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ, καθώς στο 60’ ο Τάισον έκανε το 3-1. Τραγικό λάθος του Γκλάβτσιτς, που πάσαρε στον Τισουντάλι. Ο Μαροκινός προχώρησε με την μπάλα και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να εκτελεί ιδανικά τον Κόβατς.

Ακολούθησε μία τρομερή φάση στην οποία ο Τσάλοφ πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τα ασπρόμαυρα. Ο Κόβατς έκανε το βολέ και πέτυχε τον Ρώσο άθελα του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Βόλου για το τελικό 4-1.

MVP: Σε εξαιρετική μέρα βρέθηκε ο Τόμας Μουργκ που δείχνει πως ακόμη και αν δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ μπορεί να βοηθήσει έστω στις εγχώριες διοργανώσεις. Ο Αυστριακός ήταν μέσα στις περισσότερες φάσεις του παιχνιδιού δείχνοντας το πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι στο ροτέισον του Λουτσέσκου.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Τσαγκαράκης είχε πολύ δουλειά στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, με δύο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Έλληνας διαιτητής κατάφερε να διατηρήσει τις ισορροπίες και ήταν απόλυτα δίκαιος απέναντι στις δύο ομάδες.

