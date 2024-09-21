Ένα τρομακτικό ατύχημα στα μέσα του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Formula 1 της Σιγκαπούρης είχε ο Κάρλος Σάινθ.

Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, που ετοιμαζόταν να μπει στην ευθεία εκκίνησης για να κάνει την πρώτη του προσπάθεια χρονομέτρησης, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην τελευταία στροφή, με αποτέλεσμα να φύγει με ταχύτητα πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

🔙 REPLAY 🔙



L'accident de Carlos Sainz dans le dernier virage alors qu'il venait de laisser passer Oscar Piastri et qu'il allait lancer son tour rapide 💥



(🎥 @CanalplusF1)#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/mFapYgOV9c https://t.co/oJAwbnLQuK — Off Track (@OffTrack_FR) September 21, 2024

Η ζημιά που προκλήθηκε στο μονοθέσιο του Σάινθ ήταν μεγάλη, με το πίσω μέρος του οχήματος να έχει καταστραφεί και τη μία ρόδα να έχει γυρίσει εντελώς, αναγκάζοντας τους αγωνοδίκες να δείξουν κόκκινη σημαία, ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να καθαριστεί η πίστα.

