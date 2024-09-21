Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα για τον Σάινθ στις κατατακτήριες της Σιγκαπούρης - Δείτε βίντεο

Ο Κάρλος Σάινθ είχε μια πολύ άτυχη στιγμή στις κατατακτήριες δοκιμές της Σιγκαπούρης, με τον Ισπανό πιλότο της Ferrari να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του και να φεύγει πάνω στις μπαριέρες

Formula 1

Ένα τρομακτικό ατύχημα στα μέσα του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Formula 1 της Σιγκαπούρης είχε ο Κάρλος Σάινθ.

Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, που ετοιμαζόταν να μπει στην ευθεία εκκίνησης για να κάνει την πρώτη του προσπάθεια χρονομέτρησης, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην τελευταία στροφή, με αποτέλεσμα να φύγει με ταχύτητα πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης: 

Η ζημιά που προκλήθηκε στο μονοθέσιο του Σάινθ ήταν μεγάλη, με το πίσω μέρος του οχήματος να έχει καταστραφεί και τη μία ρόδα να έχει γυρίσει εντελώς, αναγκάζοντας τους αγωνοδίκες να δείξουν κόκκινη σημαία, ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο και να καθαριστεί η πίστα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Formula 1 Κάρλος Σάινθ Σιγκαπούρη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark