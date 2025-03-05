Παρουσία του Εlite διαιτητή Ντάνιελ Ζίμπερτ θα διεξαχθεί το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Η ΕΠΟ/ΚΕΔ ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (05/03) τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στις αναμετρήσεις της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Γερμανό γνώριμο μας ρέφερι να διευθύνει την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ζίμπερτ έχει διαιτητεύσει, μόνο φέτος, το Ελλάδα-Αγγλία 0-3 καθώς και το 0-0 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τον περασμένο Οκτώβρη.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ράφαελ Φόλτιν και Ρόμπερτ Βέσελ, τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης και στο VAR ο Μπένγιαμιν Κόρτους με AVAR τον Κώστα Πουλικίδη.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής:

Κυριακή 9/3, 19:00

Asteras Aktor-Πανσερραϊκός: Τσακαλίδης (Λιόντος, Κόλλιας, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Κατσικογιάννης, Κουκούλας)

Athens Kallithea-ΠΑΟΚ: Κατοίκος (Καραγκιζόπουλος, Μηνούδης, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)

Άρης-ΑΕΚ: Ζίμπερτ (Φόλτιν, Βέσελ, 4ος Βεργέτης, VAR: Κόρτους, Πουλικίδης)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Πάτρας, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Ευαγγέλου (Μπουξμπάουμ, Ψύλλος, 4ος Δρακίδης, VAR: Πολυχρόνης, Ανδριανός)

Παναιτωλικος-Λεβαδειακός: Παπαπέτρου (Μωυσιάδης, Χριστοδούλου, 4ος Τικόζογλου, VAR: Τζήλος, Ματσούκας)

Λαμία-Βόλος: Σιδηρόπουλος (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Νταούλας, VAR: Τσιμεντερίδης, Περράκης)

