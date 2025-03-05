Εθνική: Προς συμφωνία ΕΠΟ-Βαρδινογιάννης για την Παιανία

Στην τελική ευθεία ΕΠΟ και Γιώργος Βαρδινογιάννης για την αγορά από την πλευρά της Ομοσπονδίας του προπονητικού κέντρου στην Παιανία, το οποίο προορίζεται να γίνει το «σπίτι» των Εθνικών Ομάδων, όπως μετέφερε ο Σωτήρης Ταμπάκος στην εκπομπή «Newsroom» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 το βράδυ της Τρίτης (4/3).

Η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά όλα δείχνουν ότι θα κλείσει λίγο πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έγιναν νέες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών σε πολύ καλό κλίμα.

Εδώ να θυμίσουμε ότι από FIFA και UEFA (που χρηματοδοτούν τέτοια έργα) η ΕΠΟ αναμένεται να λάβει ένα ποσό κοντά στα 14 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει και αποθεματικό σε κλειστούς λογαριασμούς της ΕΠΟ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στο Σεράγεβο για το regional meeting της UEFA και την Τρίτη στο περιθώριο των εργασιών, οι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας τον προέτρεπαν να προχωρήσει στην αγορά προπονητικού κέντρου. Αν χρειαστεί να γίνει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση θα συνδράμει η UEFA, όπως του διεμήνυσαν.

Επιπλέον, έχει δοθεί δέσμευση από πλευράς Περιφέρειας για στήριξη αυτού του έργου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάτι επίσημο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι προκρίνεται η επιλογή της Παιανίας και όχι η έκταση των 70 στρεμμάτων στο Κορωπί (κοντά στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού), καθώς υπάρχουν υποδομές και εγκαταστάσεις στον συγκεκριμένο χώρο.

Θα χρειαστεί αρχικά να γίνουν έργα βελτίωσης των τριών γηπέδων με χλοοτάπητα και ενός με πλαστικό και εν συνεχεία, θα προχωρήσει η ανακατασκευή των ξενώνων (όπου θα διαμένει η Εθνική), όπως και η ανακατασκευή του εστιατορίου.

Στην έκτακτη Γενικής Συνέλευση που θα διεξαχθεί στα τέλη Μαρτίου (μετά τα δύο ματς της Εθνικής με τη Σκωτία), αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για να σφραγιστεί η συμφωνία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.