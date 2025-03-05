Ανανέωσε με τη Μονακό μέχρι το 2027 ο Μιναμίνο

Κάτοικος Πριγκηπάτου θα παραμείνει ο Τακούμι Μιναμίνο για την επόμενη διετία, αφού αποδέχτηκε την πρόταση της διοίκησης της Μονακό και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

Συγκεκριμένα, ο Ιάπωνας διεθνής επιθετικός, που έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026, αποφάσισε να παραμείνει στους Μονεγάσκους και να επεκτείνει κατά έναν χρόνο το συμβόλαιο του.

Ο Μιναμίνο είχε προτάσεις από Γερμανία και Αγγλία, αλλά παίζει βασικό ρόλο στα αγωνιστικά πλάνα της Μονακό, η οποία μάλιστα για να τον δελεάσει του αύξησε τις ετήσιες αποδοχές από τα τρία στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ο 30χρονος άσος αποκτήθηκε από τη γαλλική ομάδα το καλοκαίρι του 2022, ερχόμενος από τη Λίβερπουλ, και φέτος έχει έξι γκολ και πέντε ασίστ σε 33 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

