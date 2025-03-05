Μπάγερν Μονάχου: Μία υπερδύναμη 125 ετών

33 πρωταθλήματα, 20 κύπελλα, 6 Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, Κύπελλο UEFA, ένα Διηπειρωτικό και δεκάδες ακόμα τρόπαια: η τροπαιοθήκη της Μπάγερν Μονάχου είναι μία από τις πιο «πλούσιες» στον κόσμο.



Η ομάδα των νεαρών που ίδρυσε την Μπάγερν στο καφέ Gisela του Μονάχου στις 27 Φεβρουαρίου 1900 σίγουρα δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί πόσο σπουδαίος θα γίνει ο βαυαρικός ποδοσφαιρικός σύλλογος.

Ο οραματιστής Κουρτ Λαντάουερ

Εν αντιθέσει με τα σημερινά χαρακτηριστικά ερυθρόλευκα χρώματά της, η Μπάγερν φορούσε αρχικά μπλε και λευκά, τα χρώματα της σημαίας της Βαυαρίας, έως το 1968/69.



Η ομάδα χρειάστηκε 24 ολόκληρα χρόνια για να γευτεί την πρώτη της δόξα. Το 1924 η Μπάγερν κέρδισε το πρωτάθλημα νότιας Γερμανίας και οκτώ χρόνια αργότερα και το πρωτάθλημα Γερμανίας υπό την ηγεσία του Εβραίου Κουρτ Λαντάουερ, ο οποίος διατελούσε πρόεδρος του συλλόγου από το 1919. Ο Λαντάουερ εστίαζε στην ανάπτυξη των νεαρών παικτών, διοργάνωνε φιλικά με ομάδες του εξωτερικού και έφερνε διάφορους ξένους παίκτες – συχνά Εβραίους – από την Τσεχία ή την Ουγγαρία – κινήσεις αυτονόητες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά κάτι το πρωτοφανές για εκείνη την εποχή.



Το 1933 και με την άνοδο των ναζί στην εξουσία, ο Λαντάουερ παραιτήθηκε. Οι ναζί είχαν θέσει στο στόχαστρο την ομάδα, την οποία θεωρούσαν ως «έναν εβραϊκό σύλλογο», και μάλιστα φυλάκισαν κιόλας τον Λαντάουερ στο Νταχάου για ένα σύντομο διάστημα. Ο πρώην πρόεδρος της Μπάγερν απελευθερώθηκε το 1939 και διέφυγε στην Ελβετία – τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του δολοφονήθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Μετά τον πόλεμο ο Λαντάουερ επέστρεψε στην προεδρία της Μπάγερν από το 1947 ως το 1951 και από το 2013 είναι επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου.

Η χρυσή γενιά των Μπεκενμπάουερ και Μίλερ

Μετά τον πόλεμο η Μπάγερν δυσκολεύτηκε για ένα διάστημα να βρει τα πατήματά της. Για ένα διάστημα έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία και δεν συμμετείχε στην πρώτη σεζόν του νέου θεσμού της Μπουντεσλίγκα το 1963.



Η Μπάγερν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία το 1965. Την ίδια περίοδο βρίσκονταν στην ομάδα τρία σπουδαία ταλέντα που έμελλε να γράψουν ιστορία σε παγκόσμια εμβέλεια: ο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο Γκερντ Μίλερ και ο τερματοφύλακας Σεπ Μάιερ. Οι τρεις τους οδήγησαν την Μπάγερν στην κατάκτηση της πρώτης τους Μπουντεσλίγκα το 1969 και σε τρία σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών (νυν Τσάμπιονς Λιγκ) από το 1974 έως το 1976.



«Είχαμε μία ομάδα που μπορούσε να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα», είχε πει κάποτε ο Μπεκενμπάουερ. «Ο Μίλερ ήταν ο σκόρερ μας, ο Μάιερ ήταν ένα τείχος που φύλαγε την εστία μας. Ήταν μία ιδιαίτερη περίοδος».

Ο κομβικός ρόλος του Ούλι Χένες

Η επόμενη περίοδος απόλυτης κυριαρχίας της Μπάγερν ήρθε από το 1983 και έπειτα υπό τις προπονητικές οδηγίες των Ούντο Λάτεκ και Γιουπ Χάινκες. Μεγάλο μέρος των επιτυχιών του συλλόγου όμως οφείλεται και στον Ούλι Χένες, πρώην ποδοσφαιριστή της Μπάγερν, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω τραυματισμών το 1979 και ως μάνατζερ του κλαμπ το μετέτρεψε από έναν χρεωμένο σύλλογο σε μία από τις πιο αποδοτικές και κερδοφόρες επιχειρήσεις παγκοσμίως.



«Ο Ούλι Χένες ήταν ουσιαστικά αυτός που έφερε το merchandising στο ποδόσφαιρο», ανέφερε πριν από λίγες ημέρες ο νυν πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ. Ο Χένες ήταν επίσης αυτός που ξεκίνησε μία στρατηγική, που ο σύλλογος ακολουθεί πλέον εδώ και δεκαετίες: να εντοπίζει τους καλύτερους παίκτες των μεγάλων αντιπάλων και να τους φέρνει στο Μόναχο, με την υπόσχεση πως εδώ θα σηκώσουν πολλούς τίτλους – καταφέρνοντας έτσι τόσο να ενισχύσει την Μπάγερν, όσο και να αποδυναμώσει τους αντιπάλους της.

Απόλυτη κυριαρχία στην Μπουντεσλίγκα

Το 1987 η Μπάγερν κατέκτησε το 10ο πρωτάθλημα Γερμανίας και έγινε έτσι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στη χώρα, προσπερνώντας τη Νυρεμβέργη. Έκτοτε η Μπάγερν έχει κατακτήσει 23 ακόμα πρωταθλήματα – και μάλιστα 11 από αυτά συναπτά, από το 2013 έως το 2023, μέχρι πέρυσι που η Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο κατάφερε το αδιανόητο, κατακτώντας το πρωτάθλημα αήττητη και βάζοντας τέλος στο σερί των Βαυαρών.



Φέτος βέβαια όλα δείχνουν πως το πρωτάθλημα θα επιστρέψει στο Μόναχο, μιας και η Μπάγερν προηγείται με 8 βαθμούς μετά τα δύο τρίτα της σεζόν.

Οι ευρωπαϊκές επιτυχίες

Μέσα στις δεκαετίες η Μπάγερν γιγαντώθηκε και εκτός γερμανικών συνόρων – και κάθε σεζόν, πέρα από το νταμπλ στη Γερμανία, στόχος είναι η διεκδίκηση του Τσάμπιονς Λιγκ.



Με 10 ευρωπαϊκούς τίτλους και μεταξύ αυτών 6 Τσάμπιονς Λιγκ, η Μπάγερν αποτελούσε για πολλά χρόνια φόβητρο και στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά βέβαια, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει μείνει πιο πίσω σε σύγκριση με ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες έχουν αστείρευτο πλούτο και ως εκ τούτου μπορούν να αποσπάσουν πολύ ευκολότερα τις υπογραφές των κορυφαίων παικτών του πλανήτη.



«Οι αγγλικές ομάδες ξοδεύουν αστρονομικά ποσά με ανορθόδοξο, παράλογο τρόπο» διαμαρτυρήθηκε πριν από κάποια χρόνια ο πρώην CEO της Μπάγερν, Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, ζητώντας παράλληλα αυστηρότερο πλαίσιο γύρω από το FFP (Financial Fair Play). «Ο πλούτος πρέπει να διανεμηθεί καλύτερα, διότι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες».



Βέβαια, ανισότητα υπάρχει και στην Μπουντεσλίγκα – υπέρ της Μπάγερν όμως. Ο σύλλογος του Μονάχου έχει τα περισσότερα χρήματα απ’ όλα τα κλαμπ, τους καλύτερους παίκτες και παίρνει και τη μερίδα του λέοντος από τα τηλεοπτικά έσοδα εδώ και πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου, η διαφορά μεταξύ της Μπάγερν και των υπολοίπων συλλόγων μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Γι’ αυτό και μοιάζει σχεδόν βέβαιο πως οι Βαυαροί θα αποτελούν την πλέον επιτυχημένη ομάδα της Γερμανίας και σε 25 χρόνια, όταν και θα γιορτάσουν τα 150 χρόνια ζωής.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

