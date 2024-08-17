Ξεκίνημα με το δεξί, έστω και με… ζόρι, για τον ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε με 3-2 και ανατροπή τον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στην Τούμπα.

Οι αξιόμαχοι και καλοδουλεμένοι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Μπετανκόρ στο 31’, για να έρθει η απάντηση με το… ίδιο νόμισμα και τον Σβαμπ τέσσερα λεπτά μετά, ενώ Τσάλοφ και Τομάς είχαν δοκάρια και ο Οζντόεφ έστειλε τον «δικέφαλο του Βορρά» στα αποδυτήρια προηγούμενο, σκοράροντας στο 45’+3’…

Παρόλα αυτά, ο Πανσερραϊκός έφτασε στο 2-2 νωρίς στην επανάληψη, με τον κορυφαίο του παίκτη, τον Σαλαζάρ στο 49ο λεπτό, με τον Σβαμπ να σκοράρει ξανά από την άσπρη βούλα και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, αφού ο Ράφα Σοάρες είχε κι αυτός δοκάρι νωρίτερα.

«Άδειος» από δυνάμεις και με εύθραυστη ψυχολογία εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, ωστόσο κατάφερε να αποφύγει την απώλεια βαθμών και πάει την Πέμπτη (22/08) να παίξει το πρώτο του ματς με την Σάμροκ Ρόβερς.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε έχοντας σχηματισμό το… καθιερωμένο 4-2-3-1, τον Τσιφτσή στην εστία και τους Βιεϊρίνια, Κεντζιόρα, Νάσμπεργκ και Ράφα Σοάρες στα μετόπισθεν. Σβαμπ και Οζντόεφ ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Ζίβκοβιτς-Κωνσταντέλια στα άκρα και τον Μουργκ πίσω από τον Τσάλοφ που έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Πανσερραϊκός από την άλλη «κατέβηκε» επίσης με σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Χαντάκιας και Πεταυράκης συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Στάικος και Λιάσος έπαιξαν ως «κόφτες», έχοντας μπροστά τους τους Σαλαζάρ, Τομάς, Χατζηστραβό ενώ ο Μπετανκόρ ήταν ο σέντερ φορ.

MVP: Παρά το πολύ καλό ντεμπούτο του Τσάλοφ, που είχε δοκάρι, κερδισμένο πέναλτι και μια μεγάλη ευκαιρία όσο αγωνίστηκε, ο εν λόγω τίτλος δεν μπορεί παρά να πάει στον Σβαμπ. Ο Αυστριακός μέσος, άλλωστε, ήταν εκείνος που άνοιξε και… έκλεισε το σκορ, με τα δύο του τέρματα από την άσπρη βούλα να αποδεικνύονται καθοριστικά για να πάρει ο ΠΑΟΚ το «τρίποντο» απόψε. Παράλληλα, είχε τέσσερα κλεψίματα και ήταν πολύ «αθόρυβος» όσο είχε δυνάμεις.

Η «σφυρίχτρα»: Πολλές οι φάσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Φωτιάς, έχοντας και την συνδρομή του Ευαγγέλου στις περισσότερες εξ αυτών. Σωστό το πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού, όπως και ο καταλογισμός του δεύτερου για τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο Αθηναίος ρέφερι ορθά πήρε πίσω το πέναλτι για χέρι του Μπέργκστρομ, ενώ η παράβαση στον Κεντζιόρα και το πρώτο πέναλτι των γηπεδούχων είναι από αυτές που δίνονται με VAR αλλά γίνονται και… ουκ ολίγες μέσα στην περιοχή.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Ράφα, Νάσμπεργκ, Κεντζιόρα, Βιεϊρίνια (46' Σάστρε), Σβαμπ (89' Θυμιάνης), Οζντόεφ (71' Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Μουργκ (77' Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (71' Τισουντάλι).

Έμειναν στον πάγκο: Ταλιχμανίδης, Κουλιεράκης, Σορετίρε, Μπράντον Τόμας.

Πανσερραϊκός (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Πεταυράκης, Χαντάκιας (62' Καρασαλίδης), Στάικος (80' Πέρουτσι), Λιάσος (80' Καπτούμ), Σαλαζάρ, Χατζηστραβός (13' Μασκανάκης, λ.τ. 80' Γκίγκιτς), Τομάς, Μπετανκόρ.

Έμειναν στον πάγκο: Κάτσικας, Διαμαντής, Κουτσογούλας, Ντέλετιτς.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας).

Βοηθοί διαιτητή: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου).

Τέταρτος διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου).

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

AVAR: Μιχαήλ Νιδριώτης (Αθηνών).

