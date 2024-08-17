Με το δεξί μπήκε στη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς τους, με τον Μαρτίνς να μοιράζει δύο ασίστ και να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ροντινέι και Μασούρας οι σκόρερ για τους Πειραιώτες, με τους γηπεδούχους να παίζουν με δέκα παίκτες από το 32’ λόγω αποβολής του Βιγιαφάνιες με δύο κίτρινες κάρτες σε 80 δευτερόλεπτα (!) μετά από ισάριθμα σκληρά φάουλ.

Ντεμπούτο με τους νικητές έκαναν Κωστούλας, Πιρόλα, Βέλντε, Στάμενιτς και Γιάρεμτσουκ, οι τρεις πρώτοι ως βασικοί.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 3-5-2 επέλεξε ο Χοακίν Γκόμεθ, με τον Σιαμπάνη στο τέρμα και τους Κορέα, Καλογερόπουλο και Τσοκάνη στην άμυνα. Μύγας και Φεράρι είχαν ρόλο μπακ χαφ, με Γκλάβτσιτς, Κόμπα και Βιγιαφάνιες στο κέντρο και τους Ασεχνούν, Κόζτα μπροστά.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε 4-3-3, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα. Ντόη , Έσε και Τσικίνιο βρέθηκαν στον άξονα, με Μαρτίνς και Βέλντε στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Κωστούλας.

Το ματς

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ, με το σουτ του Βέλντε στο 3’ να μην ανησυχεί τον Σιαμπάνη, που αποσόβησε τον κίνδυνο και στο γύρισμα του Ροντινέι στο 9’.

Ωστόσο, ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Βραζιλιάνο στο 13’, όταν εκείνος έκανε το ωραίο συρτό σουτ μέσα από την περιοχή μετά το στρώσιμο του Μαρτίνς, για το 1-0!

Ακολούθησε μια ακίνδυνη κεφαλιά του Κωστούλα στο 20’, με τις ισορροπίες να αλλάζουν στο 32’, όταν ο Βιγιαφάνιες πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε ένα τρίλεπτο, κατόπιν δύο σκληρών μαρκαρισμάτων σε Ντόη και Έσε!

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στον Ολυμπιακό να είναι πιο άνετος στον αγωνιστικό χώρο, με τον Κωστούλα να πιέζει τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο 39’ αλλά να μην καταφέρνει να τον υποχρεώσει στο λάθος.

Δύο λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Κορέα πέρασε άουτ, στην τελευταία αξιοσημείωτη φάση του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με ένα άστοχο μακρινό σουτ για κάθε ομάδα από Ντόη (47’) και Μύγα (50’), με τον Μαρτίνς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Ελ Κααμπί στο 60’ αλλά να βλέπει το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ του Μαροκινού.

Έσε (66’) και Στάμενιτς (67’) απείλησαν με σουτ έξω από την περιοχή, με τον Ζέλσον να αναγκάζει σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Σιαμπάνη στο 72’.

Εντέλει, στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Πορτογάλος έκανε την ωραία σέντρα από τα δεξιά, με τον νεοεισελθόντα Μασούρα να σουτάρει μονοκόμματα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, με τη βοήθεια κόντρας σε αμυντικό.

Ένα αδύναμο σουτ του Γκλάβτσιτς στο 78’ δεν ανησύχησε τον Τζολάκη, με τον Ολυμπιακό να αγγίζει το 3-0 στο 83’, όταν ο τερματοφύλακας του Βόλου είπε «όχι» σε τετ α τετ του Ελ Κααμπί.

Ακολούθησαν δύο άστοχες προσπάθειες των Έσε (88’) και Γιάρεμτσουκ (89’), που ήταν και οι τελευταίες αξιοσημείωτες φάσεις στην αναμέτρηση – με εξαίρεση τη γλυκύτατη εισβολή ενός σκύλου στα τελευταία δευτερόλεπτα, φυσικά!

MVP: Ξεκάθαρος πρωταγωνιστής του ματς και του Ολυμπιακού ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε εξαιρετικό ματς, μοίρασε δύο ασίστ και είχε και ακυρωθέν γκολ, υπενθυμίζοντας πως εάν είναι υγιής, οι Πειραιώτες μπορούν να περιμένουν πολλά από εκείνον.

Η... σφυρίχτρα: Ο Παπαδόπουλος απέβαλε τον Βιγιαφάνιες με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε 80 δευτερόλεπτα, ενώ θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει βγάλει και απευθείας κόκκινη κάρτα στον Αργεντινό για το πρώτο μαρκάρισμα. Στο δεύτερο μέρος ακυρώθηκε ορθώς το γκολ του Μαρτίνς για οφσάιντ στον Ελ Κααμπί.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Βόλος (Χ. Γκόμεθ): Σιαμπάνης, Κορέα, Καλογερόπουλος, Τσοκάνης (89’ Μίλετιτς), Μύγας, Γκλάβτσιτς, Κόμπα (65’ Μεντιέτα), Βιγιαφάνιες, Φεράρι, Ασεχνούν (79’ Κόντε), Κόζτα (65’ Άλτμαν)

Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Τάχατος, Ασλανίδης, Σμέλερς, Δόσης

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (57’ Στάμενιτς), Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντόη, Έσε, Τσικίνιο (81’ Γιάρεμτσουκ), Μαρτίνς, Βέλντε (71’ Μασούρας), Κωστούλας (46’ Ελ Κααμπί)

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Άμπι, Μπακούλας, Κοστίνια, Μουζακίτης

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Δημητρόπουλος, Κομισοπούλου

4ος: Πουλικίδης

VAR: Κουμπαράκης, Κωνσταντίνου

