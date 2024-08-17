Επιβλήθηκε με τεσσάρα της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και σήκωσε το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας η Αλ Χιλάλ.

Ο Πορτογάλος σταρ άνοιξε το σκορ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (44'), εκμεταλλευόμενος την όμορφη ασίστ του Γκαρίμπ, όμως η Αλ Χιλάλ αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, σκοράροντας τέσσερα γκολ μέσα σε 17 λεπτά και φτάνοντας στη μεγάλη νίκη με 4-1

Αρχικά, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ισοφάρισε μετά από όμορφη ατομική του προσπάθεια στο 55', ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μίτροβιτς, ο οποίος αρχικά ισοφάρισε με κεφαλιά στο 63' και έξι λεπτά αργότερα έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στην ομάδα του.

Το... κερασάκι στην τούρτα του θριάμβου της Αλ Χιλάλ έβαλε ο Μάλκομ στο 72', εκμεταλλευόμενος ένα μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα της Αλ Νασρ, Μπέντο.

