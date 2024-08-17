Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Αλ Χιλάλ σήκωσε το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας με τεσσάρα στην Αλ Νασρ του Ρονάλντο

Η Αλ Χιλάλ επικράτησε με το επιβλητικό 4-1 της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, κατακτώντας το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας

Αλ Χιλάλ

Επιβλήθηκε με τεσσάρα της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και σήκωσε το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας η Αλ Χιλάλ.

Ο Πορτογάλος σταρ άνοιξε το σκορ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (44'), εκμεταλλευόμενος την όμορφη ασίστ του Γκαρίμπ, όμως η Αλ Χιλάλ αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, σκοράροντας τέσσερα γκολ μέσα σε 17 λεπτά και φτάνοντας στη μεγάλη νίκη με 4-1

Αρχικά, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ισοφάρισε μετά από όμορφη ατομική του προσπάθεια στο 55', ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μίτροβιτς, ο οποίος αρχικά ισοφάρισε με κεφαλιά στο 63' και έξι λεπτά αργότερα έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στην ομάδα του.

Το... κερασάκι στην τούρτα του θριάμβου της Αλ Χιλάλ έβαλε ο Μάλκομ στο 72', εκμεταλλευόμενος ένα μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα της Αλ Νασρ, Μπέντο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark