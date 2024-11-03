Γ' Εθνική: Ασταμάτητος ο Πιερικός, καθάρισε και τη Ζάκυνθο - Γκέλα για την Ελλάς Σύρου

Συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στη Γ' Εθνική ο Πιερικός! Η ομάδα της Κατερίνης, είχε ένα ακόμη εύκολο απόγευμα στον Β' Όμιλο, κάμπτοντας με άνεση την αντίσταση της Ζακύνθου με σκορ 2-0 και συνεχίζει να προελαύνει στην βαθμολογία, μετρώντας έξι νίκες σε επτά ματς.

Οι γηπεδούχοι μπορεί να δυσκολεύτηκαν στο πρώτο μέρος, όμως στο 65' έλυσαν τον «γόρδιο δεσμό», όταν από σέντρα του Τσαγκαλίδη ο Παπαδόπουλος με κεφαλιά «ψαράκι» έκανε το 1-0! Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90'+4' ο Κέρι με πλασέ για το 2-0.

Απώλεια δυο βαθμών για την Ελλάς Σύρου! Η πρωτοπόρος του τρίτου ομίλου, «κόλλησε» εντός έδρας με τον αξιόμαχο ΑΟ Μιλτιάδη μένοντας στο 0-0, αλλά παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Γ’ Εθνική – 7η αγωνιστική

Κυριακή 3/11

1ος όμιλος

Πανθρακικός-Νέας Αμισού ΠΑΟΠ 2-0

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Άρης Αβάτου 1-0

Θερμαϊκός-Ηρακλής Αμμουδιάς 1-0

ΑΕ Ευόσμου-Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Απόλλων Παραλιμνίου-Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Άρης Πηγών-Π.Ο. Μουδανιά 2-1

Ορέστης Ορεστιάδας-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-0

Κιλκισιακός-Αλεξανδρούπολη 2-0

ΑΟ Χανιώτης-Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-1

2ος όμιλος

Πιερικός-Ζάκυνθος 2-0

Σβορώνος-Αναγέννηση Άρτας 1-2

Ατρόμητος Παλαμά-Αναγέννηση Καρδίτσας 0-4

Ερμής Αμυνταίου-ΑΟ Ανθούπολης 1-3

ΑΟ Τρίκαλα-Αστέρας Πετριτή 3-0

ΦΣ Κοζάνη-Θεσπρωτός 0-1

Αιγινιακός-Αμβρακικός Βόνιτσας 2-1

Τηλυκράτης Λευκάδας-Ολυμπιακός Βόλου 2-1

Άρης Φιλιατών-ΑΕ Αλεξάνδρειας 2-0

3ος όμιλος

Ελλάς Σύρου-ΑΟ Μιλτιάδης 0-0

ΑΕ Μυκόνου-Απόλλων Ευπαλίου 2-1

ΑΕΡ Αφάντου-Πανναυπλιακός Ηρακλής 2-0

Νέα Αρτάκη-Παναιγιάλειος 4-0

ΠΑΣ Κόρινθος-ΑΟ Λουτράκι 0-2

Αιγέας Πλωμαρίου-Αμαρυνθιακός 1-3

Πανγυθεατικός-Αστέρας Σταυρού 1-0

Ρόδος-ΑΕ Μαλεσίνας 2-0

4ος όμιλος

ΑΟ Θήβα-Ατσαλένιος 1-2

Γιούχτας-Άρης Πετρούπολης 1-0

ΑΟ Χαϊδαρίου-Αστέρας Καισαριανής 0-0

Ηλυσιακός-Ρεθυμνιακός 3-0

Αστέρας Βάρης-Άγιος Νικόλαος 1-0

Θύελλα Ραφήνας-Νέα Ιωνία 0-1

Μανδραϊκός-Μαρκό 1-2

Εθνικός-ΑΟ Τυμπακίου 3-0

Ρεπό: ΑΟ Καραβάς

