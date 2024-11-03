Superleague 2: Έπιασε κορυφή ο Πανιώνιος, 2-0 την Ηλιούπολη

Τη μοναξιά της κορυφής στη Superleague 2 απολαμβάνει, έστω και προσωρινά, ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην Ηλιούπολη, αλλά κατάφεραν να τη λυγίσουν επικρατώντας με σκορ 2-0.

H ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα και τη μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους με τον Φελίσιο, με την Ηλιούπολη να ισορροπεί στο τελευταίο τέταρτο και να έχει τις στιγμές της για να παγώσει τη Νέα Σμύρνη. Η λύση δόθηκε από τον αρχηγό των γηπεδούχων, αφού ο Κολοβός χτύπησε στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου έδωσε προβάδισμα στον Πανιώνιο και το έναυσμα για πανηγυρισμούς (1-0) στο 51’.

Λίγα λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν την ισοφάριση, αλλά Ενομό και Μαυρίας δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό, με τον Πανιώνιο να κερδίζει τελικά πέναλτι και ο Γροντής στο 90ό λεπτό να γράφει το 2-0, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα.

