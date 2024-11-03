Άλλη μία αγωνιστική θα περάσει και ο Άρης θα συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην 10η στροφή της Stoiximan Super League οι «κίτρινοι» υποδέχθηκαν τον Λεβαδειακό και με μία πειστική εμφάνιση επικράτησε με 3-1 φτάνοντας αισίως τους 21 βαθμούς.

Πολύ καλό παιχνίδι και από τους φιλοξενούμενους με τον Ζίνι να δημιουργεί μεγάλους πονοκεφάλους στην άμυνα του Άκη Μάντζιου, όμως η διαφορά ποιότητας ήταν αισθητή, με τον Άρη να πανηγυρίζει άλλη μία νίκη.

Ο Άκης Μάντζιος δεν πραγματοποίησε κάποια μεγάλη έκπληξη στην βασική του 11άδα, επιλέγοντας για σύστημα το συνηθισμένο 4-2-3-1. Ο Κουέστα τοποθετήθηκε κάτω από τα γκολπόστ, στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Μάγιο, Βέλεθ, Φαμπιάνο και Χουάνκαρ, ενώ δίδυμο στα χαφ μπήκαν οι Σιφουέντες και Μόντσου, με τον Μάνου Γκαρθιά σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα αριστερά επιλέχθηκε ο Σουλεϊμάνοφ, ενώ δεξιά ο Ντιαντί και στην κορυφή της επίθεσης σαφώς ο Λορέν Μορόν.

Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε το 3-4-3 με τον Γκροφ στην εστία. Τριάδα στην άμυνα ήταν οι Μορέιρα, Κάτρης και Λιάγκας. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Βήχως, Τσοκάι, Κώστη και Τσάπρας. Ενώ στην επίθεση οι Συμαλίδης και Μπάλτσι πλαισίωναν τον Ζίνι που ανέλαβε ρόλο σέντερ φορ.

Το ματς:

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Άρη που βρήκε νωρίς αυτό που ήθελε στο παιχνίδι, το προβάδισμα. Ο Μάγιο με μία εξαιρετική σέντρα από τα δέξια βρήκε τον Σουλεϊμάνοφ μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αυτός με έναν περίτεχνο τρόπο λύγισε το κορμί του στον αέρα στέλνοντας την μπάλα με κεφαλιά στο βάθος της εστίας του Γκροφ για το 1-0 στο 9ο λεπτό. Πρώτο γκολ στη σεζόν για τον Ρώσο και γενικότερα πρώτο γκολ που βρίσκει ο Άρης από τα εξτρέμ του φέτος.

Ο Λεβαδειακός δεν έμεινε άπραγος και έβγαλε αντίδραση, κυρίως χάρη στις εξαιρετικές ατομικές προσπάθειες του Ζίνι. Ο Ανγκολέζος επιθετικός πρώτο στο 22ο λεπτό μπήκε με αξιώσεις μέσα στην περιοχή των «κίτρινων» και αφού βρέθηκε απέναντι από τον Κουέστα επιχείρησε με σουτ να τον νικήσει. Ο Ισπανός όμως ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε σε κόρνερ. Στο 26’ ο Ζίνι χτύπησε ξανά, με τον επιθετικό του Λεβαδειακού να περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, αλλά και πάλι σταμάτησε πάνω στον Κουέστα, με τον τερματοφύλακα του Άρη να του λέει άλλο ένα σπουδαίο «όχι».

Η 3η ήταν και η… φαρμακερή για τον Ζίνι και ολόκληρη την ομάδα του Λεβαδειακού. Στο 30’ Ο Τσάπρας από τα δεξιά έκανε την τέλεια συρτή σέντρα προς την περιοχή του Άρη και με εξουδετερωμένο τον Κουέστα ο Ανγκολέζος έστειλε με άνεση την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Άρης δεν άφησε για πολύ το χαμόγελο στα χείλη των παικτών του Λεβαδειακού, καθώς μόλις πέντε λεπτά μετά πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Ο Μόντσου με μία τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ νίκη τον Γκροφ και έγραψε με μαγικό τρόπο το 2-1 των «κίτρινων» στο 35ο λεπtό.

Ο Λεβαδειακός επιχείρησε στο 40’ να βρει και δεύτερο γκολ, όμως η κεφαλιά του Λιάγκα μετά την σέντρα του Κώστη δεν ήταν η κατάλληλη με την μπάλα να περνάει απευθείας άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός θέλησε να ισοφαρίσει αλλά στο 54’ ούτε το σουτ του Τσάπρα ούτε αυτό του Λιάγκα κατάφεραν αν περάσουν από την πολυπρόσωπη άμυνα του Άρη, με τον Κουέστα να μην κινδυνεύει.

Τελικά το γκολ το βρήκε ο Άρης με τον συνήθη ύποπτο. Ο Μορόν σε ολόκληρο το παιχνίδι δεν είχε κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, αλλά στο 62ο λεπτό ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Μόντσου από τον Συμελίδη και με «κρύο αίμα» δεν λάθεψε πετυχαίνοντας το 3-1.

Ο Άρης δεν άφησε το πόδι του από το γκάζι και στο 85ο λεπτό ο Νταρίντα ανάγκασε τον Γκροφ σε μία εντυπωσιακή απόκρουση με σουτ εντός της περιοχής του Λεβαδειακού, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Μορόν δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση.

Η τελευταία καλή φάση του παιχνιδιού ανήκει στους φιλοξενούμενους με τον Ζίνι να μην βρίσκει εστία από άκρως ευνοϊκή θέση, με τον Ανγκολέζο να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κουέστα.

Στο 90+5’ ο Νταρίντα βρήκε δίχτυα όμως το γκολ του δεν μέτρησε καθώς υπήρξε χέρι με αποτέλεσμα το 3-1 να είναι και το τελικό σκορ του παιχνιδιού.

MVP: Ο Μόντσου ήταν για άλλη μία φορά εκπληκτικός στη μεσαία γραμμή του Άρη, ενώ πέτυχε και αυτό το τρομερό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 33ο λεπτό. Σπουδαίο παιχνίδι και από τον Ζίνι, όμως λόγο της ήττας της ομάδας του δεν μπορεί να επιλεχθεί αυτός ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Η σφυρίχτρα: Σε πολύ καλό βράδυ βρέθηκε ο διαιτητής της αναμέτρησης καθώς σε όλες τις φάσης του παιχνιδιού πήρε τη κατάλληλη απόφαση. Σωστά έδωσε το πέναλτι στον Άρη στο 63’, όπως και ορθώς ακύρωσε το γκολ των «κίτρινων» στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

