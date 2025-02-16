Superleague: Ο Λεβαδειακός διέσυρε με 4-1 τον Άρη

Επικράτησε με εμφατικό τρόπο έναντι του θλιβερού Άρη και «πατά» γερά στα πόδια του για παραμονή ο Λεβαδειακός. Σε ένα απόγευμα με πολλή βροχή στη Βοιωτία, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε... φύλλο και φτερό, αυτή του Μαρίνου Ουζουνίδη, συντρίβοντάς την με το εκκωφαντικό 4-1 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αδιαμφισβήτητος... game changer ο προπονητής του Λεβαδειακού, καθώς με τις δυο αλλαγές στην ανάπαυλα, αλλά και τις υπόλοιπες κινήσεις του κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου, έκανε την ομάδα του να... πετάει βοηθώντας τη να φτάσει στον ιστορικό θρίαμβο.

Στη 10η θέση με 24 βαθμούς πλέον ο Λεβαδειακός που πάει την επόμενη αγωνιστική για δύσκολο ματς στον Βόλο, ενώ ο Άρης που θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό, παρέμεινε στην 5η θέση με 37 βαθμούς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Την ίδια φιλοσοφία κράτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος με το 3-5-2 για τον Λεβαδειακό. Μακάνιο στην εστία, με Κάτρη, Μορέιρα, Εραμούσπε στα στόπερ και τους Τσάπρα δεξιά, Βήχο αριστερά ως full backs. Τσόκαϊ, Αμπού Χάνα και Κωστή στον άξονα, ενώ ο Όζμπολτ, με τον Μπάλτσι μπροστά.

Με τη συνταγή της νίκης κόντρα στον Παναθηναϊκό, παρέταξε ο Μαρίνος Ουζουνίδης τον Άρη. Τετράδα στην άμυνα με Μοντόγια, Φαμπιάνο, Βέλεθ και Μεντίλ, ενώ στην τριάδα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Μόντσου, Νταρίντα και Σιφουέντες. Την επιθετική τριπλέτα, απάρτιζαν οι Σαβέριο, Σπίκιτς και Μορόν.

Το ματς:

Με τους φιλοξενούμενους να κυκλοφορούν αρκετά την μπάλα κύλησαν τα πρώτα λεπτά του ματς, ωστόσο η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από τα πόδια των παικτών του Λεβαδειακού. Ήταν το 4ο λεπτό, όταν ο Τσάπρας ανέβηκε από τα δεξιά και έκανε το γύρισμα εντός περιοχής στον Μπάλτσι, αυτός έκανε το σουτ, αλλά ο Κουέστα μπλόκαρε σταθερά.

Η καταρρακτώδης βροχή δυσκόλευε το έργο των παικτών των δυο ομάδων οι οποίοι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν με ευκολία την μπάλα μεταφέροντας τις μάχες στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Άρης από την πλευρά του δύσκολα πλησίαζε την περιοχή και αυτό το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Λεβαδειακός στο 21'. Υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας με τον Βήχο να βρίσκει κάθετα στην περιοχή τον Κωστή, αυτός παράλληλα το γύρισμα, συρτά, στο δεύτερο δοκάρι και ο Τσάπρας με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Άρης παρά το γκολ του Λεβαδειακού, παρέμεινε πιστός στο πλάνο το οποίο είχε προετοιμάσει ο Μαρίνος Ουζουνίδης και με κύριους εκφραστές τους Νταρίντα, Σιφουέντες έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 27' ήρθε η ισοφάριση, όταν ο Σαβέριο έκανε έξυπνη σέντρα στην περιοχή, ο Νταρίντα προσπάθησε με θεαματικό γυριστό να σκοράρει, αυτό όμως το έκανε ο Εραμούσπε που με ανάποδη κεφαλιά «πρόδωσε» τον Μακάνιο κάνοντας το 1-1.

To τέρμα, ακόμη και με τον τρόπο που ήρθε, έδωσε... φτερά στους φιλοξενούμενους οι οποίοι πήραν τα ηνία του ματς και πίεσαν ακόμη περισσότερο. Με τη συμπλήρωση 40 λεπτών στην αναμέτρηση, οι παίκτες του Ουζουνίδη πάτησαν με αξιώσεις την περιοχή του Λεβαδειακού, με τον Νταρίντα να τα... χαλάει στην τελική προσπάθεια, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Μακάνιο έσωσε την εστία του από την έξυπνη σέντρα σουτ του Σπίκιτς.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε διπλή... παρέμβαση στην ανάπαυλα, αλλάζοντας σχηματισμό και ρίχνοντας στη μάχη Συμελίδη και Ρόμο, κινήσεις οι οποίες έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς. Και αυτό γιατί με τη συμπλήρωση έξι λεπτών στο δεύτερο μέρος, ο Εραμούσπε εξιλεώθηκε για το αυτογκόλ που πέτυχε, σκοράροντας με εκπληκτική κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπάλτσι, για το 2-1.

Πριν οι παίκτες του Άρη συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συνέβη, ο Λεβαδειακός κατάφερε να «χτυπήσει» για δεύτερη φορά! Οι γηπεδούχοι σε μια ανύποπτη φάση, «ξεχύθηκαν» από τα αριστερά, με τον νεοεισελθόντα, Ρόμο να τσιμπάει την μπάλα από τον αμυντικό του Άρη και να βλέπει την παράλληλη κίνηση του Συμελίδη. Την κατάλληλη στιγμή έκανε το γύρισμα και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με πλασέ, σκόραρε για το 3-1 που έδωσε ηχηρό προβάδισμα νίκης στον Λεβαδειακό.

Το ματς έδειχνε να... μαρμαρώνει με τον Άρη να μην μπορεί να βρει διαδρόμους και τον Λεβαδειακό να είναι... έτοιμος να βρει τέταρτο γκολ όποτε του δοθεί η ευκαιρία! Αυτό συνέβη στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρόμο κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Άρη, πάσαρε στον Κωστή που με τρομερή προσποίηση έβγαλε εκτός παιχνιδιού τον Βέλεθ, σούταρε, η μπάλα πήγε στο δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Πεδρόσο πλάσαρε στην ανυπεράσπιστη εστία του Κουέστα για το 4-1.



ΜVP: Είθισται τον συγκεκριμένο τίτλο να τον παίρνει κάποιος ποδοσφαιριστής. Η αλήθεια είναι ότι από τον συγκεκριμένο θρίαμβο ξεχώρισαν πολλοί, όπως ο Κωστή, ο Μπάλτσι, ο Ρόμο, ο Βήχος. Αλλά ο πραγματικός... game changer δεν ήταν άλλος από τον προπονητή του Λεβαδειακού, Νίκο Παπαδόπουλο! Ο Έλληνας τεχνικός, άλλαξε τη διάταξη της ομάδας του στο ημίχρονο και σε οκτώ λεπτά στο δεύτερο μέρος την είδε να προηγείται 3-1 με τις αλλαγές του είτε να σκοράρουν (Πεδρόσο, Συμελίδης), είτε να μοιράζουν ασίστ (Ρόμο).

Η «σφυρίχτρα»: Δεν είχε να διαχειριστεί κάποια κρίση ο κ. Βεργέτης στο ματς, έχοντας μια εύκολη διαιτησία.

Οι ενδεκάδες του ματς:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Mακάνιο - Τσάπρας, Mορέιρα, Κάτρης, Εραμούσπε, Βήχος - Τσόκαϊ, Αμπού Χάνα, Κωστή - Μπάλτσι, Όζμπολτ

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Κουέστα - Μοντόγια, Φαμπιάνο, Βέλεθ, Μεντίλ - Νταρίντα, Μόντσου, Σιφουέντες - Σαβέριο, Σπίκιτς, Μορόν

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Στάικος

4ος διαιτητής: Toμαράς

VAR: Koυμπαράκης, AVAR: Τσέτσιλας.

