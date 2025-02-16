Κυπελλούχος στις Γυναίκες για έκτη φορά στην ιστορία του και πρώτη μετά από μια τριετία στέφθηκε ο Ολυμπιακός στα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Στον μεγάλο τελικό του Ηρακλείου επικράτησε του εξαιρετικού ΠΑΣ Γιάννινα με 59-51.

Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στο πλούσιο και τεράστιο παλμαρέ της, αφού, ο σύλλογος του Πειραιά με το τρόπαιο αυτό, έφτασε τις 321 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα στην ιστορία του.

Η λίστα με τους τίτλους του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο 81 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 47, Κύπελλα: 28, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Ανδρών 71 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 38, Κύπελλα: 25, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 63 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 18, League Cup: 7, Super Cup: 3)

Μπάσκετ Ανδρών 33 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 14, Κύπελλα Ελλάδας: 12 Super Cup Ελλάδας: 3)

Πόλο Γυναικών 29 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 5, Super Cup: 2)

Βόλεϊ Γυναικών 20 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 8, Κύπελλα: 10, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 14 (Πρωταθλήματα: 8, Κύπελλα: 6)

Χάντμπολ 10 (Πρωταθλήματα: 4, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 3)

