Παναθηναϊκός: Φωτογραφία του Τάκη Οικονομόπουλου και λουλούδια στο γήπεδο

Στο πρώτο εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού μετά την απώλεια του Τάκη Οικονομόπουλου, δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο «πουλί».

Αντιθέτως, όπως συνέβη άλλωστε και στην περίπτωση του Μίμη Δομάζου, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» φρόντισαν να βάλουν στα επίσημα του ΟΑΚΑ την φωτογραφία του αείμνηστου τερματοφύλακα.

Τοποθετώντας στην ίδια θέση και μια ανθοδέσμη ως ελάχιστο φόρο τιμής στην μνήμη του σπουδαίου Τάκη Οικονομόπουλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.