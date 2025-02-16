Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Φωτογραφία του Τάκη Οικονομόπουλου και λουλούδια στο γήπεδο

Μια φωτογραφία του αείμνηστου Τάκη Οικονομόπουλου μαζί με μια ανθοδέσμη έχουν τοποθετήσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στα επίσημα του ΟΑΚΑ, ως φόρο τιμής

Τάκης Οικονομόπουλος

Στο πρώτο εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού μετά την απώλεια του Τάκη Οικονομόπουλου, δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο «πουλί».

Αντιθέτως, όπως συνέβη άλλωστε και στην περίπτωση του Μίμη Δομάζου, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» φρόντισαν να βάλουν στα επίσημα του ΟΑΚΑ την φωτογραφία του αείμνηστου τερματοφύλακα.

Τοποθετώντας στην ίδια θέση και μια ανθοδέσμη ως ελάχιστο φόρο τιμής στην μνήμη του σπουδαίου Τάκη Οικονομόπουλου.

Οικονομόπουλος

Πηγή: sport-fm.gr

