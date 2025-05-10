Εντυπωσιακό finish στη σεζόν από τον Άρη. Οι «κίτρινοι» ολοκλήρωσαν αήττητοι τα playoffs, παίρνοντας 14 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς. Κάπως έτσι, αποχαιρέτησαν με χαμόγελα τον κόσμο τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης» χάρη στο 4-2 επί του Asteras AKTOR και πλέον περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου σε μια εβδομάδα.

Εκεί, όπου οι Θεσσαλονικείς θέλουν ο Ολυμπιακός να το κατακτήσει για να βγουν στην Ευρώπη, αφού αν ο ΟΦΗ πάρει το Κύπελλο τότε η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη θα… μείνει Ελλάδα. Τελευταίο ματς του Νταρίντα με τα κίτρινα που αποθεώθηκε!

Νέα κακή εμφάνιση και βαριά ήττα για τους Αρκάδες που χάλασαν την εικόνα τους στα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν και πλέον ξεκινούν την προεργασία για την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Μοναδικό κέρδος το γκολ του Οκό, ο οποίος έχει δύο τέρματα σε ισάριθμες αναμετρήσεις φέτος στη Stoiximan Super League με την πρώτη ομάδα.

Ντεμπούτο για Νινκγ και Χαρούπα με τη φανέλα του Άρη, σκόραρε δις ο Ντουντού, βρήκε ξανά δίχτυα ο Σπίκιτς αλλά και ο Μόντσου, ενώ ο Αστέρας σκόραρε με αυτογκόλ του Μπράμπετς και με τον Αφρικανό φορ, όπως προαναφέραμε!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Άρη ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Στην εστία ο Σίντκλεφ και στην τετράδα της άμυνας οι Μοντόγια, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φρίντεκ. Στα χαφ οι Σιφουέντες, Μόντσου, μεσοεπιθετική τριάδα οι Ντούντου, Πάρντο, Σπίκιτς και φορ ο Μορόν.

Με 4-3-3 κατέβασε τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης. Στο τέρμα ο Τσιντώντας και οι Άλχο, Καστάνιο, Τριανταφυλλόπουλος, Χουχούμης στην αμυντική γραμμή. Τριάδα στα χαφ οι Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Έντερ, ενώ οι Ζουγλής, Μπαρτόλο ήταν στα φτερά και ο Γκιοακίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στον Αστέρα, με τον Μπαρτόλο να κάνει ωραία ατομική προσπάθεια, προσποιήσεις και να μπαίνει στην περιοχή, αλλά τον σταμάτησε ο Σίντκλεφ. Στη συνέχεια ο Άρης πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να γίνεται απειλητικός, με τους «κίτρινους» να ανοίγουν το σκορ στο 12'. Συγκεκριμένα, ο Σπίκιτς έκανε ολόκληρη κούρσα μόνος του, τους πέρασε όλους, έκανε και το τελείωμα με το εξωτερικό και έγραψε το 1-0.

Στο 23ο λεπτό οι Αρκάδες απείλησαν, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία τους. Ο Μπαρτόλο μπήκε από τα αριστερά και εκτέλεσε, αλλά απομακρύνθηκε η μπάλα πάνω στη γραμμή πριν καταλήξει στα δίχτυα. Μια χαμένη ευκαιρία, την οποία εκμεταλλεύτηκαν οι Θεσσαλονικείς αφού δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό και διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Μοντόγια έκανε την προώθηση, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και γύρισε την κατάλληλη στιγμή, με τον Σπίκιτς να αφήνει και τον Μόντσου να εκτελεί σχεδόν από τη μικρή περιοχή για το 2-0.

Ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα, ο Αστέρας προσπαθούσε να απειλήσει από τις αντεπιθέσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και έτσι οι γηπεδούχοι στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα (2-0).

Με τον ίδιο ρυθμό μπήκε ο Άρης στο δεύτερο μέρος, είχε τον έλεγχο και κυκλοφορούσε ωραία την μπάλα. Στο 56' οι Θεσσαλονικείς έγραψαν το 3-0, όταν ο Σαβέριο έκανε την επέλαση, γύρισε την κατάλληλη στιγμή και ο Ντούντου έσπρωξε από κοντά την μπάλα. Στη συνέχεια οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές για να φρεσκάρουν τις ομάδες τους, με τον Νταρίντα να μπαίνει και να αποθεώνεται από τον κόσμο του Άρη, αφού έπαιξε το τελευταίο του ματς με τους «κίτρινους».

Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τους φιλοξενούμενους να απειλούν από στημένες φάσεις κυρίως. Στο 73' ο Αστέρας κατάφερε να μειώσει σε 3-1, όταν μετά από σέντρα του Κετού, ο Μπράμπετς πήγε να διώξει με προβολή και σκόραρε στην εστία της ομάδας του. Ο Άρης ωστόσο δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης, αφού στο 77' έγραψε το 4-1, με τον Ντούντου να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα για να ξεχειλώσει κι άλλο το σκορ της ομάδας του.

Ο Αστέρας τελικά μείωσε σε 4-2, όταν ο Χατζηγιοβάνης έσπασε στον Μακέντα, έδιωξε άτσαλα ο Σίντκλεφ, με τον Οκό να παίρνει το ριμπάουντ και με σουτ να μειώνει για την ομάδα του. Το σκορ παρέμεινε ως το φινάλε, με τους «κίτρινους» να κλείνουν ιδανικά τη σεζόν, περιμένοντας βέβαια και το αποτέλεσμα από το ΟΦΗ-Ολυμπιακός και τους Αρκάδες σε ακόμη ένα ματς να έχουν κακή εικόνα.

MVP: Ο Ντούντου ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα, πέτυχε τα δυο γκολ του Άρη και γενικότερα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι.

Η σφυρίχτρα: Καλή διαιτησία από τον Πολυχρόνη, δεν είχε καμία δύσκολη φάση να αντιμετωπίσει.

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Σίντκλεφ, Μοντόγια, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φρίντεκ (71' Κέρκεζ), Μόντσου, Σιφουέντες (71' Νταρίντα), Πάρντο (63' Νινγκ), Ντούντου (79' Χαρούπας), Σπίκιτς (46’ Σαβέριο), Μορόν.

Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Καστάνιο, Τριανταφυλλόπουλος, Χουχούμης, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (46' Μούμο), Αλάγκμπε, Έντερ (64' Οκό) Ζουγλής (46' Χατζηγιοβάνης), Μπαρτόλο (64' Κετού), Γκιοακίνι (46' Μακέντα).



