Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το τελευταίο ματς της σεζόν, το οποίο είναι το αυριανό, εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική των playoffs.

Ο Ρουί Βιτόρια, ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία εκτός των απουσιών των Τιν Γεντβάι και Φίλιπ Τζούριτσιτς ξεχωρίζει και αυτή του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε νοκ-άουτ για το ντέρμπι «αιωνίων», ενώ μεταξύ άλλων εκτός είναι και οι Σένκεφελντ, Φικάι, Νίκας. Επιπλέον ο Ίβηρας τεχνικός θυμίζουμε ότι δεν υπολογίζει στον Φακούντο Πελίστρι που έχει συμπληρώσει κάρτες.

Nα σημειωθεί ότι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα καταγραφεί και η τελευταία παρουσία του Ζέκα, ο οποίος με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την αγωνιστική δράση.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ζέκα, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Μάγκνουσον, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Αράο.

