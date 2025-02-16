Superleague: Με σόου Τετέι, ο Παναιτωλικός 2-0 την Καλλιθέα

Η Athens Kallithea εμφανίστηκε αποφασισμένη για να πάρει τη νίκη μέσα στο Αγρίνιο, δεν είχε υπολογίσει όμως στον Αντρέα Τετέι, με το χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα του Παναιτωλικού να χαρίζει με δικό του γκολ στο 86’ και με ασίστ στον Πέρες στο 90+9' μία νίκη (2-0) στα «καναρίνια» που τα ριζώνει στην 8άδα της βαθμολογίας, στο φινάλε της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Απίθανα πράγματα από τον 23χρονο που πέρασε ως αλλαγή στο 77ο λεπτό και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Με παλικαρίσιο γκολ απέναντι σε ολόκληρη την άμυνα των φιλοξενούμενων, ενώ και η ασίστ που έκανε στο φινάλε ήταν στην κυριολεξία μισό… γκολ.

Με το «τρίποντο» αυτό Παναιτωλικός ανέβηκε στους 32 βαθμούς και δείχνει πως δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από το γκρουπ 5-8 της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά η Athens Kallithea παραμένει στους 18 και στην επικίνδυνη ζώνη χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να βάλει τον Βόλο από κάτω της.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Γιάννης Πετράκης επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 3-5-2 και τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια. Για τριάδα στην άμυνα τοποθέτησε τους Σιέλη, Μλάντεν και Στάγιτς, ενώ στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μπουζούκης, Πέρες και Λιάβας. Την δεξιά πλευρά ανέλαβε ο Μαυρίας, την αριστερή ο Νικολάου και δίδυμο στην επίθεση έπαιξαν οι Ρόα και Μαϊντέβατς.

Από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1 και τον Γκέλιο στα γκολπόστ. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι ΜακΓκάρι, Ισιμάτ-Μιρέν, Πασαλίδης και Μεχία. Αμυντικά χαφ ήταν οι Μερκάτι και Μεγιάδο, με τον Βαλμπουενά σε πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα αριστερά της επίθεσης έπαιξε ο Ντεμέτριους, στα δεξιά ο Μουγκέ και στην κορυφή της επίθεση ο Αλφαρέλα.

Το ματς:

Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία του παιχνιδιού ανήκει στον Παναιτωλικό στο 12ο λεπτό. Οι Μαυρίας και Λιάβας άλλαξαν εκπληκτικά την μπάλα με τον πρώτο να μπαίνει με αξιώσεις στην περιοχή της Athens Kallithea. Όμως το τελείωμα του 30χρονου δεν ήταν το κατάλληλο με την προσπάθεια του να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Γκέλιου.

Ένα από τα κορυφαία γκολ της χρονιάς πήγε να βάλει ο Αλφαρέλα στο 22ο λεπτό, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι. Ο Μουγκέ με μία άψογη σέντρα βρήκε τον Γάλλο επιθετικό μέσα στην περιοχή και αυτός επιχείρησε το ανάποδο ψαλιδάκι, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Έχουμε δει πολλά εντυπωσιακά γκολ φέτος και αν αυτό έμπαινε θα ήταν δεδομένα ανάμεσα στα κορυφαία.

Η Athens Kallithea έφτασε εκατοστά από το γκολ, αλλά ο Μουγκέ πέταξε στα σκουπίδια ίσως το ευκολότερο γκολ της καριέρες του. Ο Αλφαρέλα στο 32ο λεπτό με μία εκπληκτική ατομική ενέργεια πέρασε τους πάντες και μπήκε μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού, το σουτ που επιχείρησε όμως σταμάτησε πάνω στον Τσάβες, με την μπάλα όμως να καταλήγει στον 20χρονο μεσοεπιθετικό. Ο Μουγκέ είχε ολόκληρο το τέρμα δικό του με τον αντίπαλο κίπερ εξουδετερωμένο, κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στο δοκάρι.

Υπέροχη εικόνα στη συνέχεια με τον Στέλιο Μαλεζά να αγκαλιάζει τον παίκτη του και να του δίνει κουράγιο για να συνεχίσει.

Στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Παναιτωλικός άγγιξε το γκολ, αλλά το δοκάρι δεν επέτρεψε στον Λιάβα να πανηγυρίσει. Ο 24χρονος με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Γκέλιου, ο οποίος απλώς κοιτούσε την πορεία της μπάλας ανήμπορος να αντιδράσει.

Η Athens Kallithea συνέχισε να σπαταλάει ευκαιρίες και στο 57ο λεπτό είδε τον Αλφαρέλα να χάνει ακόμη μία. Ο Γάλλος ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και αφού δεν μπόρεσε κανείς να τον κόψει μπήκε στην περιοχή του Τσάβες, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι νεοφώτιστοι δεν τα παράτησαν και συνέχισαν να πιέζουν. Στο 61’ ο Βαλμπουενά με μία φαρμακερή σέντρα από τα δεξιά βρήκε τον Μουγκέ στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής. Η κεφαλιά ψαράκι που επιχείρησε ο 20χρονος όμως δεν ήταν αρκετή για να νικήσει τον Τσάβες που έβαλε άλλο ένα «στοπ».

Το γκολ τελικά όμως κατάφερε να το βρει ο Παναιτωλικός στο 85ο λεπτό. Με μία παλικαρίσια προσπάθεια ο Τετέι πάλεψε με ολόκληρη την άμυνα της Athens Kallithea και με γλυκό πλασέ έκανε το 1-0 για τα «καναρίνια». Έξαλλοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο γήπεδο, ενώ οι οπαδοί στις κερκίδες τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του σκόρερ.

Σαν να μην έφτανε αυτό για τους φιλοξενούμενους ο Τετέι στο 90+9’ κέρδισε μία χαμένη μπαλιά πάσαρε στον ελεύθερο Πέρες και αυτός έγραψε το τελικό 2-0.

