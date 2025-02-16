Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίαμβος του Παναθηναϊκού στον τελικό κυπέλλου, 79-75 τον Ολυμπιακό με θρίλερ στο φινάλε - Βίντεο από την απονομή του τροπαίου

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά τελικά πέτυχαν την ανατροπή στο τέλος και πρόσθεσαν ένα ακόμη τρόπαιο στη συλλογή τους

Κύπελλο Παναθηναϊκός

Μετά από ένα ανατρεπτικό θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 79-75 τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην κορυφή του Κυπέλλου, φτάνοντας τις 21 κατακτήσεις.

Δείτε βίντεο από την απονομή του τροπαίου στους «πράσινους»: 

Το θρίλερ του 1 λεπτού και 40 δευτερολέπτων στο φινάλε, που έδωσε το τρόπαιο στον Παναθηναϊκό: 

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι, με τον Χουάντσο να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του αγώνα με κάρφωμα περίπου δύο λεπτά αφού έγινε το τζάμπολ (2-0). Ο Ισπανός με διπλή προσπάθεια σκόραρε ξανά (4-0), με τον Όσμαν να γράφει το 6-0 από τη γραμμή των βολών. Ο Βεζένκοφ με λέι απ πέτυχε το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού, ενώ λίγο αργότερα σκόραρε το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 6-5. Ο Φαλ κάρφωσε στο καλάθι του Παναθηναϊκού, με τον Ναν με ωραία προσποίηση να απαντάει για το 8-7. Ο Λαρεντζάκης με βολές και ο Βεζένκοφ με δύσκολο σουτ διαμόρφωσαν το 8-11, με τον Χουάντσο να μειώνει με φόλοου σε 10-11. Ο Σλούκας πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και έβαλε ξανά μπροστά τους «πράσινους», ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντο έγραψε το 12-14. Ο Όσμαν με φλόουτερ ισοφάρισε (14-14), με τον Γκος να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 16-18. O Λαρεντζάκης με τρίποντο με ταμπλό στη λήξη του χρόνου διαμόρφωσε το 16-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας βρήκε τον Μήτογλου που σκόραρε από κοντά για το 18-21. Ο Λαρεντζάκης έκανε προσποίηση και έβαλε λέι απ (18-23), με τον Μπράουν να σκοράρει από μέση απόσταση για το 20-23. Ο Παπαπέτρου με τρίποντο από τις 45 μοίρες, το πρώτο του Παναθηναϊκού, μείωσε τη διαφορά (23-25), με τον Πίτερς να ποστάρει τον Σλούκα και να πετυχαίνει το καλάθι για το 23-27. Ο Παπαπέτρου πήγε στη γραμμή και έβαλε αμφότερες τις βολές του (25-27), ενώ ο Γκραντ πέτυχε γκολ φάουλ και έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό με σκορ 28-27. Ο Φουρνιέ δημιούργησε για τον Φαλ και έπειτα σκόραρε (28-31), πριν ο ΜακΚίσικ γράψει με λέι απ το 28-33. Ο Μήτογλου πήγε στη γραμμή και τις έβαλε (30-33), ενώ το χαμηλού σκορ και τέμπο πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 30-34.

Στην τρίτη περίοδο, ένα τρίποντο του Παπανικολάου έγραψε το 30-37, ενώ ο Γκέιμπριελ μείωσε από κοντά σε 32-37. O Xουάντσο έσπασε την «ανομβρία» του Παναθηναϊκού από το τρίποντο με δύσκολο σουτ (35-37), με τον Σλούκα να ευστοχεί από την κορυφή για το 38-37 και το γρήγορο επιμέρους 8-0 των «πράσινων». O αρχηγός του «τριφυλλιού» ευστόχησε σε δύο βολές (40-38), ενώ ο Γκέιμπριελ έβαλε άλλη μία για το 41-38. Ο Γκος απάντησε με τρίποντο από τη γωνία (41-41), όμως ο Γκραντ έκανε το ίδιο από την κορυφή για το 44-41. Ο Σλούκας έτρεξε στο τρανζίσιον και εκτέλεσε ξανά από την κορυφή (47-41). Ο Βεζένκοφ με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι (47-43), με τον ΜακΚίσικ να σκοράρει με λέι απ για το 47-45. Ο Σλούκας πέτυχε ένα αδιανόητο τρίποντο πάνω σε άμυνα (50-45), με τον Χουάντσο να γράφει με φόλοου το 52-45. Ο Παπανικολάου έβαλε ένα «τυχερό» μακρινό σουτ (52-48), ενώ ο Γκραντ πέτυχε σουτ μέσης απόστασης για το 54-48. Ο Φαλ μείωσε από κοντά με καλάθι στο ποστ (54-50), όμως ο Όσμαν απάντησε με γκολ φάουλ για το 57-50. Ο Βεζένκοφ σκόραρε παίρνοντας και την έξτρα βολή (57-53), με τους Ναν και Γκος να διαμορφώνουν το 59-55 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Βεζένκοφ σκόραρε μετά από φοβερό play και μείωσε σε 59-57. O Nαν με ωραία κίνηση σκόραρε από κοντά (61-57), με τον Γκος να απαντά με γκολ φάουλ αλλά να χάνει τη βολή (61-59). Ο Μήτογλου ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο (64-59), με τον Ναν να νικά τον Βεζένκοφ σε ατομική προσπάθεια για το 66-59. Ο Φουρνιέ βρήκε τον Φαλ και αυτός κάρφωσε (66-61), με τον Πίτερς να βάζει βολή μετά από τεχνική ποινή του Αταμάν για το 66-62. Ο Ναν πέτυχε μεγάλο τρίποντο (69-62), με τον Φαλ να καρφώνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού για το 69-64. Ο Ναν κάρφωσε στο αντίπαλο καλάθι (71-64), με τον Βεζένκοφ να βάζει μεγάλο σουτ και να μειώνει σε 71-67. Ο Φουρνιέ μείωσε ακόμη περισσότερο με γκολ φάουλ (71-70), πριν ο ΜακΚίσικ να τρέχει στον αιφνιδιασμό για το 71-72. Ο Φουρνιέ πέτυχε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο (71-75), ενώ ο Σλούκας μείωσε σε 73-75 με βολές. Ο Ναν ισοφάρισε με ατομική ενέργεια (75-75), ενώ ο Γκραντ έκλεψε και κάρφωσε για το 77-75. Ο Γκέιμπριελ έκοψε τον Φουρνιέ, ο Ναν σκόραρε με φλόουτερ και το ματς έληξε 79-75.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 30-34, 59-55, 79-75

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Κύπελλο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark