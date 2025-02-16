Μετά από ένα ανατρεπτικό θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 79-75 τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην κορυφή του Κυπέλλου, φτάνοντας τις 21 κατακτήσεις.

Δείτε βίντεο από την απονομή του τροπαίου στους «πράσινους»:

Το θρίλερ του 1 λεπτού και 40 δευτερολέπτων στο φινάλε, που έδωσε το τρόπαιο στον Παναθηναϊκό:

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι, με τον Χουάντσο να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του αγώνα με κάρφωμα περίπου δύο λεπτά αφού έγινε το τζάμπολ (2-0). Ο Ισπανός με διπλή προσπάθεια σκόραρε ξανά (4-0), με τον Όσμαν να γράφει το 6-0 από τη γραμμή των βολών. Ο Βεζένκοφ με λέι απ πέτυχε το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού, ενώ λίγο αργότερα σκόραρε το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 6-5. Ο Φαλ κάρφωσε στο καλάθι του Παναθηναϊκού, με τον Ναν με ωραία προσποίηση να απαντάει για το 8-7. Ο Λαρεντζάκης με βολές και ο Βεζένκοφ με δύσκολο σουτ διαμόρφωσαν το 8-11, με τον Χουάντσο να μειώνει με φόλοου σε 10-11. Ο Σλούκας πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και έβαλε ξανά μπροστά τους «πράσινους», ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντο έγραψε το 12-14. Ο Όσμαν με φλόουτερ ισοφάρισε (14-14), με τον Γκος να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 16-18. O Λαρεντζάκης με τρίποντο με ταμπλό στη λήξη του χρόνου διαμόρφωσε το 16-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας βρήκε τον Μήτογλου που σκόραρε από κοντά για το 18-21. Ο Λαρεντζάκης έκανε προσποίηση και έβαλε λέι απ (18-23), με τον Μπράουν να σκοράρει από μέση απόσταση για το 20-23. Ο Παπαπέτρου με τρίποντο από τις 45 μοίρες, το πρώτο του Παναθηναϊκού, μείωσε τη διαφορά (23-25), με τον Πίτερς να ποστάρει τον Σλούκα και να πετυχαίνει το καλάθι για το 23-27. Ο Παπαπέτρου πήγε στη γραμμή και έβαλε αμφότερες τις βολές του (25-27), ενώ ο Γκραντ πέτυχε γκολ φάουλ και έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό με σκορ 28-27. Ο Φουρνιέ δημιούργησε για τον Φαλ και έπειτα σκόραρε (28-31), πριν ο ΜακΚίσικ γράψει με λέι απ το 28-33. Ο Μήτογλου πήγε στη γραμμή και τις έβαλε (30-33), ενώ το χαμηλού σκορ και τέμπο πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 30-34.

Στην τρίτη περίοδο, ένα τρίποντο του Παπανικολάου έγραψε το 30-37, ενώ ο Γκέιμπριελ μείωσε από κοντά σε 32-37. O Xουάντσο έσπασε την «ανομβρία» του Παναθηναϊκού από το τρίποντο με δύσκολο σουτ (35-37), με τον Σλούκα να ευστοχεί από την κορυφή για το 38-37 και το γρήγορο επιμέρους 8-0 των «πράσινων». O αρχηγός του «τριφυλλιού» ευστόχησε σε δύο βολές (40-38), ενώ ο Γκέιμπριελ έβαλε άλλη μία για το 41-38. Ο Γκος απάντησε με τρίποντο από τη γωνία (41-41), όμως ο Γκραντ έκανε το ίδιο από την κορυφή για το 44-41. Ο Σλούκας έτρεξε στο τρανζίσιον και εκτέλεσε ξανά από την κορυφή (47-41). Ο Βεζένκοφ με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι (47-43), με τον ΜακΚίσικ να σκοράρει με λέι απ για το 47-45. Ο Σλούκας πέτυχε ένα αδιανόητο τρίποντο πάνω σε άμυνα (50-45), με τον Χουάντσο να γράφει με φόλοου το 52-45. Ο Παπανικολάου έβαλε ένα «τυχερό» μακρινό σουτ (52-48), ενώ ο Γκραντ πέτυχε σουτ μέσης απόστασης για το 54-48. Ο Φαλ μείωσε από κοντά με καλάθι στο ποστ (54-50), όμως ο Όσμαν απάντησε με γκολ φάουλ για το 57-50. Ο Βεζένκοφ σκόραρε παίρνοντας και την έξτρα βολή (57-53), με τους Ναν και Γκος να διαμορφώνουν το 59-55 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Βεζένκοφ σκόραρε μετά από φοβερό play και μείωσε σε 59-57. O Nαν με ωραία κίνηση σκόραρε από κοντά (61-57), με τον Γκος να απαντά με γκολ φάουλ αλλά να χάνει τη βολή (61-59). Ο Μήτογλου ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο (64-59), με τον Ναν να νικά τον Βεζένκοφ σε ατομική προσπάθεια για το 66-59. Ο Φουρνιέ βρήκε τον Φαλ και αυτός κάρφωσε (66-61), με τον Πίτερς να βάζει βολή μετά από τεχνική ποινή του Αταμάν για το 66-62. Ο Ναν πέτυχε μεγάλο τρίποντο (69-62), με τον Φαλ να καρφώνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού για το 69-64. Ο Ναν κάρφωσε στο αντίπαλο καλάθι (71-64), με τον Βεζένκοφ να βάζει μεγάλο σουτ και να μειώνει σε 71-67. Ο Φουρνιέ μείωσε ακόμη περισσότερο με γκολ φάουλ (71-70), πριν ο ΜακΚίσικ να τρέχει στον αιφνιδιασμό για το 71-72. Ο Φουρνιέ πέτυχε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο (71-75), ενώ ο Σλούκας μείωσε σε 73-75 με βολές. Ο Ναν ισοφάρισε με ατομική ενέργεια (75-75), ενώ ο Γκραντ έκλεψε και κάρφωσε για το 77-75. Ο Γκέιμπριελ έκοψε τον Φουρνιέ, ο Ναν σκόραρε με φλόουτερ και το ματς έληξε 79-75.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 30-34, 59-55, 79-75

