Μπαρτζώκας: «Είναι προφανές τι έγινε, δυστυχώς δεν διαχειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τελευταίο λεπτό»

«Είναι προφανές τι έγινε, δυστυχώς δεν διαχειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τελευταίο λεπτό», ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο προπονητής του Ολυμπιακού αρκέστηκε να πει στο τι έφταιξε και έχασε η ομάδα του:

«Είναι προφανές τι έγινε. Κάναμε λάθος επιλογές, κάναμε βιαστικά σουτ, δεν βάλαμε 1-2 ανοικτά και στην άμυνά μας δώσαμε δύο γρήγορες βολές στον Σλούκα και δώσαμε δύο καλάθια στον Ναν, συν ένα κλέψιμο που σκόραρε ο Γκραντ από λάθος. Δυστυχώς δεν διαχειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τελευταίο λεπτό».

