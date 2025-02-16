Τρελαμένος ο Αταμάν: Πήγε με υψωμένες γροθιές στον κόσμο και έστειλε μήνυμα για όγδοο αστέρι

Μετά από ένα ανατρεπτικό θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός νίκησε 79-75 τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην κορυφή του Κυπέλλου, φτάνοντας τις 21 κατακτήσεις.

Ο Εργκίν Αταμάν, που έβαλε και αυτόν τίτλο στην «τροπαιοθήκη» του, πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του Κυπέλλου, μαζί με τον κόσμο των «πράσινων» που βρέθηκε στα «Δύο Αοράκια». Ο Τούρκος τεχνικός ύψωσε αρχικά τις γροθιές του με τον… κλασικό τρόπο, ενώ λίγο αργότερα έστειλε μήνυμα για όγδοο «αστέρι» στην Ευρωλίγκα.

Συγκεκριμένα, ο Αταμάν έδειξε κάποια στιγμή προς τον κόσμο οκτώ δάχτυλα, όντας πολύ ευχαριστημένος από την προσθήκη ενός ακόμη τροπαίου στο πλούσιο «παλμαρέ» του.

Πηγή: skai.gr

