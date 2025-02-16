Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνέχισαν με νίκες στην 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να περνούν ένα εύκολο απόγευμα στις Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού, και τους «πράσινους», πιο δύσκολα, να κερδίζουν τον Βόλο 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Έτσι, οι μεν Πειραιώτες επέστρεψαν στην κορυφή, βάζοντας εκ νέου από κάτω την ΑΕΚ, με το «τριφύλλι» να είναι πάντα στο -5 από τον «αιώνιο» αντίπαλο και στο -3 από την Ένωση.

Νωρίτερα, θυμίζουμε, ο Λεβαδειακός πανηγύρισε ιστορική νίκη απέναντι στον θλιβερό Άρη, με το απίστευτο 4-1, με τους «κίτρινους» να απομακρύνονται από την τετράδα. Φυσική, η αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού στις 20:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Λαμία και στις 20:30 ο Παναιτωλικός της Athens Kallithea.

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία:

