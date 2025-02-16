Λογαριασμός
Superleague Βαθμολογία: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -5 ο Παναθηναϊκός

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού απέναντι σε Βόλο και Πανσερραϊκό αντίστοιχα

Superleague

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνέχισαν με νίκες στην 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να περνούν ένα εύκολο απόγευμα στις Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού, και τους «πράσινους», πιο δύσκολα, να κερδίζουν τον Βόλο 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Έτσι, οι μεν Πειραιώτες επέστρεψαν στην κορυφή, βάζοντας εκ νέου από κάτω την ΑΕΚ, με το «τριφύλλι» να είναι πάντα στο -5 από τον «αιώνιο» αντίπαλο και στο -3 από την Ένωση.

Νωρίτερα, θυμίζουμε, ο Λεβαδειακός πανηγύρισε ιστορική νίκη απέναντι στον θλιβερό Άρη, με το απίστευτο 4-1, με τους «κίτρινους» να απομακρύνονται από την τετράδα. Φυσική, η αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού στις 20:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Λαμία και στις 20:30 ο Παναιτωλικός της Athens Kallithea.

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία: 

Superleague

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Superleague ποδόσφαιρο
