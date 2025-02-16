Superleague: Come back... με 4-0 στις Σέρρες για τον Ολυμπιακό

Τα... σπασμένα του Asteras AKTOR πλήρωσε ο Πανσερραϊκός. Μία εβδομάδα μετά την εντός έδρας γκέλα με τους Αρκάδες, ο Ολυμπιακός επέστρεψε εμφατικά στις νίκες και την κορυφή του πρωταθλήματος, περνώντας από τις Σέρρες με το εντυπωσιακό 4-0, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, έχοντας στο πλευρό τους περισσότερους από 3.000 οπαδούς.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο από την αρχή μέχρι το φινάλε του αγώνα, έπαιξε ορθολογικό ποδόσφαιρο, στηρίχθηκε πολύ στους δύο του εξτρέμ, Πάλμα και Ζέλσον και με «killer» τον συνήθη... ύποπτο, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο +2 από την ΑΕΚ.

Μετά και από αυτό το τρίποντο, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν για 13η αγωνιστική στην κορυφή της Super League, ενώ παράλληλα διεύρυναν το αήττητο σερί τους σε 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας παράλληλα τα 104 τέρματα επί εποχής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Ελ Κααμπί (29', 27'), Τσικίνιο (53') και Ζέλσον (75'), στο ντεμπούτο του Πάλμα στην βασική ενδεκάδα, αλλά και στην παρθενική εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» του Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Για τον Πανσερραϊκό, που έπαιξε με πολλές απουσίες, έμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, μένοντας χωρίς τρίποντο για τέταρτο διαδοχικό ματς.

Στο... μυαλό του κόουτς:

Ο Χουάν Φεράντο επέλεξε το σύστημα 4-2-3-1 για τον Πανσερραϊκό. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Κατσίκας, με τους Δελληγιαννίδη, Φέλτες, Ντάβινσον και Πεταυράκης να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στα χαφ ξεκίνησαν οι Ζελέν και Στάικος, με τους Τέρζιτς και Χατζηστραβός στις δύο πτέρυγες και τον Πιρές πίσω από τον προωθημένο, Ντέλετιτς.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με το κλασικό 4-2-3-1. Στο τέρμα ήταν ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας και τους Μπιανκόν και Κάρμο στα στόπερ. Έσε και Γκαρθία αποτέλεσαν το δίδυμο του άξονα, με τους Πάλμα και Ζέλσον Μάρτινς να εκκινούν στις δύο πτέρυγες και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω του, σε ρόλο «10αριού», κινήθηκε ο Τσικίνιο.

Το ματς:

Απόλυτα συγκεντρωμένος και αποφασισμένος να κυριαρχήσει στο ματς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου των Σερρών ο Ολυμπιακός. Από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, έκλεισε τον Πανσερραϊκό στο μισό γήπεδο, προσπαθώντας με build up από πίσω να φτιάξει φάσεις και να τροφοδοτήσει τις δύο πτέρυγες. Η πρώτη μεγάλη στιγμή δεν άργησε να έρθει, με τον Τσικίνιο να πιάνει ένα δυνατό σουτ από μακριά, τον Κατσίκα να μην μπορεί να «καθαρίσει» τη φάση και τον Ζέλσον από κοντά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο 12', ήταν η σειρά των γηπεδούχων να απειλήσουν με το σουτ του Τέρζιτς να μπλοκάρει ο Τζολάκης.

Όσο περνούσε η ώρα, οι «ερυθρόλευκοι» ολοένα και ανέβαζαν την απόδοσή τους, πιέζοντας ασφυκτικά τους αντιπάλους με το που έπαιρναν την μπάλα, ανακτώντας σχεδόν άμεσα την κατοχή της. Και φτάνουμε στο 17ο λεπτό, όταν ο Varιστας, Τσαγγαράκης, κάλεσε τον ρέφερι, Κατσικογιάννη, να ελέγξει τη φάση για πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε κόρνερ ένα λεπτό νωρίτερα. Μετά από έλεγχο του βίντεο, η παράβαση δόθηκε για παρατεταμένο κράτημα του Πεταυράκη πάνω στον Έσε που τον έριξε στο χορτάρι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ελ Κααμπί, ο οποίος αν και αρχικώς νικήθηκε από τον Κατσίκα, πήρε το ριμπάουντ και ανενόχλητος έγραψε το 0-1 στο 20ό λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα, λίγο έλειψε για γίνει η «ζημιά» για τον Πανσερραϊκό, όταν ο Ελ Κααμπί πρόλαβε την απομάκρυνση του Κατσίκα και έκανε την προβολή. Δευτερόλεπτα αργότερα, το γύρισμα του Ροντινέι βρήκε τον Έσε, με το σουτ του Αργεντινού στην κίνηση να σταματά στα σώματα. Τελικώς, αυτό το «εκρηκτικό» δεκάλεπτο των Πειραιωτών απέφερε εν τέλει καρπούς, αφού, στο 27ο λεπτό διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν μετά από γλυκιά σέντρα του Ροντινέι, ο Πάλμα στο δεύτερο δοκάρι με προβολή έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με τον Ελ Κααμπί να παίρνει το ριμπάουντ και με κεφαλιά ψαράκι να πετυχαίνει το 15ο φετινό του τέρμα στο πρωτάθλημα για το 0-2.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι την ανάπαυλα, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς, ελέγχοντας το τέμπο και τον ρυθμό του αγώνα, την ώρα όπου δεν άφηνε τους γηπεδούχους να... ξεμυτήσουν από το δικό τους μισό. Μετά το μισάωρο, ανέβασε «στροφές» και ο Πάλμα, από τα πόδια του οποίου προήλθε η κεφαλιά του Ζέλσον και η εντυπωσιακή εξ επαφής απόκρουση του Κατσίκα στο 37', ενώ, δύο λεπτά μετά, ο ίδιος ο διεθνής εξτρέμ με τις Ονδούρες απείλησε από μακριά. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης της Σέλτικ με όμορφη σέντρα από τα αριστερά, βρήκε τον Ζέλσον, ο οποίος και ανάγκασε τον νεαρό κίπερ των γηπεδούχων σε μία ακόμα τρομερή επέμβαση, αποσοβώντας το 3-0.

Παρά την ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου, ο ρυθμός του αγώνα δεν μειώθηκε στις αρχές του δευτέρου 45λεπτου, αντιθέτως, είχαμε πολλές ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη ήταν για την ομάδα του Χουάν Φεράντο με την κεφαλιά του Πιρές από κοντά να περνά ελάχιστα άουτ στο 49ο λεπτό. Στο 51', ο Τσικίνιο, βλέποντας τον Κατσίκα εκτός εστίας προσπάθησε - ανεπιτυχώς - να τον κρεμάσει, για να έρθει η φάση του 53ου λεπτού, όπου ο Ζέλσον με τρομερή ενέργεια από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα στην «καρδιά» της περιοχής, ο Έσε άφησε την μπάλα να περάσει και ο Τσικίνιο από κοντά έγραψε το 3-0.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και με το ματς να έχει ουσιαστικά κριθεί, αμφότεροι οι δύο προπονητές προχώρησαν σε πολλές και μαζεμένες αλλαγές, ενώ, για τον Ολυμπιακό ντεμπούτο έκανε ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Λογικό ήταν λοιπόν, να πέσει αισθητά ο ρυθμός και οι στροφές του ματς, με τους φιλοξενούμενους να απειλούν με Ζέλσον και Ροντινέι στην ίδια φάση στο 61ο λεπτό. Χαρακτηριαρικό είναι πως η επόμενη αξιόλογη στιγμή στο ματς ήρθε δώδεκα λεπτά αργότερα με το αδύναμο συρτό σουτ του Γιάρεμτσουκ. Μια φάση που - όπως αποδείχθηκε - αποτέλεσε προάγγελο για το 0-4 των Πειραιωτών, αφού, δύο λεπτά αργότερα, ο Ουκρανός έσπασε ωραία στον Ζέλσον, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να τελειώνει τη φάση με υποδειγματικό πλασέ στο πάνω αριστερό «παραθυράκι»! Τα τελευταία λεπτά απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει ένα μεγάλο διπλό.

Η... σφυρίχτρα: Χωρίς πολλές δύσκολες φάσης το ματς, ο κ. Κατσικογιάννης έχασε τη φάση του πέναλτι, αλλά ο VAR Τσαγγαράκης του υπέδειξε τη φάση, εκείνος την έλεγξε και έδωσε τελικώς το πέναλτι.

MVP: Κόντρα στο... ρεύμα, δεν θα πάμε με τον Ελ Κααμπί που πέτυχε δύο γκολ, αλλά με τον εξαιρετικό και απόψε Ζέλσον Μάρτινς που δημιούργησε πολλούς κινδύνους και ολοκλήρωσε το ματς με ένα γκολ και μία ασίστ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Κατσίκας, Δεληγιαννίδης, Φέλτες, Ντάβιντσον, Πεταυράκης, Πιρές, Στάικος (84' Μασκανάκης), Ζελέν (69' Μόνγκα), Χατζηστραβός (84' Ρασίντ), Τέρζιτς (60' Γκαλβάν), Ντέλετιτς (69' Σοφιανός).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα (62' Μπρούνο), Έσε, Γκαρθία, Πάλμα (62' Παπακανέλλος), Τσικίνιο (62' Όρτα), Ζέλσον (79' Κωστούλας), Ελ Κααμπί (62' Γιάρεμτσουκ).

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Τζιουβάρας

Τέταρτος: Τικόζογλου

VAR: Τσαγγαράκης και Τσιμεντερίδης

