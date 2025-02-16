Επέστρεψε στις νίκες και πήρε ανάσα ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Βιτόρια «καθάρισε» με 2-1 τον Βόλο στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί που άρχισαν να χτίζουν με τις τρεις ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το σκορ άνοιξε ο Ίνγκασον στο 20’ με προβολή, σημειώνοντας το παρθενικό του τέρμα με τους «πράσινους», ενώ ο Τσέριν βρήκε δίχτυα στο 55’ απέναντι στο αγαπημένο του… θύμα. Τέσσερα λεπτά μετά ο Χουάνπι έβαλε ξανά στο κόλπο τους φιλοξενούμενους με ωραίο γκολ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια. Ο Ντραγκόφσκι στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Τσέριν και Ουναΐ θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Βόλο ο Μπράτσος. Ο Κόβακς στο τέρμα, Μύγας, Καλογερόπουλος, Χέρμανσον και Φεράρι η τετράδα στην άμυνα, Κόμπα και Προύντζος στα χαφ, Χιλ, Χουάνπι και Λάμπρου η τριάδα πίσω από τον Κόστα.

Το ματς

Οι συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές ώστε να παιχτεί ποδόσφαιρο, καθώς λίγο πριν τη σέντρα άρχισε να ρίχνει… καρέκλες στο Μαρούσι. Ωστόσο, το παιχνίδι είχε από την αρχή ενδιαφέρον και καλό ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός βρήκε στο 5’ την πρώτη πραγματικά καλή του στιγμή, με τον Μλαντένοβιτς να μοιράζει με κάθετη για τον Τζούριτσιτς που γύρισε για τον Τσέριν, ο οποίος με πλασέ στην κίνηση σχεδόν απ’ το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα ελάχιστα εκτός.

Ο Βόλος είχε την πρώτη του επίθεση με αξιώσεις στο 10’. Ο Λάμπρου ελίχθηκε από τα αριστερά, συνέκλινε, με το σουτ του να μην είναι ικανό να ανησυχήσει τον Ντραγκόφσκι που μπλόκαρε πολύ εύκολα. Η ομάδα του Βιτόρια έφτασε κοντά στο 1-0 στο 18’, με τον Ουναΐ να ελίσσεται ωραία, αδειάζοντας δύο παίκτες, αλλά στο σουτ του έβαλε στοπ η αντίπαλη άμυνα την ύστατη στιγμή.

Τελικά αυτό έγινε λίγο μετά. Αφού, το «τριφύλλι» κέρδισε νέο κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε ο Τσέριν και βρήκε τον Σφιντέρσκι που με κεφαλιά-πάσα τροφοδότησε τον Ίνγκασον, με τον Ισλανδό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 20’.

Οι «πράσινοι» πήραν ώθηση από αυτήν την εξέλιξη και έψαξαν γρήγορα ένα δεύτερο τέρμα, με τον Μλαντένοβιτς να έχει μεγάλη φάση στο 23’ με σουτ με το δεξί από τα όρια της περιοχής.

Το «τριφύλλι» βρήκε τουλάχιστον τρεις καλές στιγμές μέχρι την ανάπαυλα. Στο 31’ η ωραία ενέργεια του Τετέ από τα δεξιά δεν είχε αντίκρισμα, με τον Σφιντέρσκι να προσπαθεί να σκοράρει με τακουνάκι, δίχως να καταφέρει να βρει καλά την μπάλα.

Ο Τζούριτσιτς πάτησε επικίνδυνα στην αντίπαλη περιοχή στο 33’, αλλά ο Καλογερόπουλος έβαλε στοπ την ύστατη στιγμή. Δύο λεπτά μετά ο Κώτσιρας σέντραρε από τα δεξιά, με τον Σέρβο να κάνει ωραία κεφαλιά και τον Κόβακς να διώχνει εντυπωσιακά. Όλο αυτό το διάστημα, ο Βόλος είχε μία ευκαιρία, αλλά μεγάλη. Ο Χουάνπι εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Ντραγκόφσκι έκανε άστοχη έξοδος και ο Καλογερόπουλος αστόχησε, αφού η κεφαλιά του δεν ήταν γεμάτη και η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία.

Στο β’ μέρος ο Παναθηναϊκός βρήκε μέσα σε δύο λεπτά την πρώτη του καλή φάση, με τον Τζούριτσιτς να μοιράζει κάθετα για τον Μλαντένοβιτς έπειτα από ωραία αντεπίθεση, αλλά ο μπακ του «τριφυλλιού» αστόχησε από θέση βολής.

Όπως και δέκα λεπτά για το 2-0. Ο Τσέριν έπιασε ωραίο σουτ αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή ο Κόβακς αιφνιδιάστηκε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του.

Με αυτόν τον τρόπο εξαργύρωσε την ανωτερότητά του το «τριφύλλι», αλλά προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Βόλος μπήκε ξανά στο κόλπο. Στο 59’ Ο Κόστα μοίρασε κάθετα για τον Χουάνπι που έκανε έξοχη κίνηση (με την άμυνα του Παναθηναϊκού να μην αντιδρά καλά) και στη συνέχεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σκάψιμο.

Ο Παναθηναϊκός έχασε στο 64’ σημαντική ευκαιρία για το 3-1, με τον Τζούριτσιτς να σεντράρει απ’ τα δεξιά και τον Σφιντέρσκι να αστοχεί με προβολή. Τρία λεπτά μετά ο Βόλος έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Χιλ να πλασάρει από θέση βολής, αλλά ο Κώτσιρας έκανε σωτήριο τάκλιν.

Από εκείνο το σημείο και μετά, άρχισε ο Παναθηναϊκός να υποχωρεί σταδιακά, ίσως επειδή το ντεπόζιτο άδειαζε, πιθανόν επειδή είχε πρώτο μέλημα να υπερασπιστεί τα μετόπισθεν.

Με αυτόν τον τρόπο έδωσε θάρρος στους φιλοξενούμενους. Όχι ότι είχαν τις πολλές και μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Αφού η κεφαλιά του Χέρμανσον δεν ανησύχησε τον Ντραγκόφσκι, ενώ η άλλη ήρθε στο 90’+1’ με την κεφαλιά του Καλογερόπουλου από εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι. Ωστόσο, έδωσε δικαιώματα. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά για τους «πράσινους».

