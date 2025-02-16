Ένα άτομο τραυματίστηκε σε επεισόδια που έγιναν έξω από το ΌΑΚΑ λίγες ώρες πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ομάδας του Βόλου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ , το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όταν μια ομάδα οπαδών του Παναθηναϊκού συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο ένας 40χρονος από την Αρμενία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα για τις πρώτες βοήθειες ενώ η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 25 ατόμων.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

