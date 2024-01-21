Superleague: «Επαγγελματική» νίκη για τον Παναθηναϊκό, 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης

Έβγαλε μέταλλο ο Παναθηναϊκός ο οποίος όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τις ατυχίες που τον... βρήκαν και σήμερα, αλλά αντιθέτως επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «πράσινων», που «έχασαν» μέσα στο ματς τους Βέρμπιτς και Σπόραρ με τραυματισμούς όμως δεν πτοήθηκαν, ήταν ο Αϊτόρ, καθώς πέτυχε το πρώτο γκολ τους, στο 50’ και σέρβιρε το δεύτερο, στον Γεντβάι στο 74ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Αλάγκμπε, στις καθυστερήσεις.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε πρώτος μαζί με τον ΠΑΟΚ, ανεβαίνοντας στους 44 βαθμούς και την επόμενη Κυριακή (28/01) πάει στην Τούμπα για το μεταξύ τους ντέρμπι κορυφής. Παράλληλα, ο Αστέρας διατηρήθηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, με 26 πόντους, ενώ την ίδια ημέρα υποδέχεται τον Ατρόμητο.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με δύο αλλαγές σε σχέση με το ντέμρπι κόντρα στον Ολυμπιακό και σε σχηματισμό 4-3-3, με τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Αράο, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Ρούμπεν «εξάρι», οι Κώτσιρας και Μπερνάρ εσωτερικοί μέσοι, με τους Μαντσίνι-Βέρμπιτς να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-0

Ο Αστέρας Τρίπολης από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-2-3-1 και τον Γραμματικάκη κάτω από τα γκολπόστ. Τους Γκαρθία, Χριστόπουλο, Τζουκάνοβιτς και Χουχούμη τετράδα στην άμυνα. Μουνάφο και Αλάγκμπε ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Καλτσά-Σίτο στα άκρα και τον Σουρλή πίσω από τον προωθημένο Μάντζη.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός έδειξε διάθεση να επιτεθεί άμεσα, προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα με υπομονή, για να βρει ανοιχτούς διαδρόμους και να απειλήσει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Με τον Αστέρα να κλείνει καλά τους χώρους, ωστόσο, περιμένοντας τον συνήθως στο μισό γήπεδο και να φροντίζει να διατηρήσει χαμηλά τον ρυθμό.

Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 10ο λεπτό, όταν ο Σπόραρ βρήκε λίγο χώρο και έκανε το σουτ στο όριο της μεγάλης περιοχής, για να αποκρούσει με τα ακροδάχτυλα ο Γραμματικάκης.

Το μοτίβο παρέμεινε ίδιο, με τους Αρκάδες να αμύνονται σωστά και οργανωμένα, έχοντας και μια… υποψία ευκαιρίας από την ασυνεννοησία Λοντίγκιν-Γεντβάι στο 14’, την οποία σπατάλησε ο Σουρλής.

Καθώς και το «τριφύλλι» να φτιάχνει πλέον κάποιες συνεργασίες από τα άκρα, να βρίσκει μια ακόμα φάση για γκολ στο 16ο λεπτό αλλά τον Κώτσιρα να σουτάρει αμαρκάριστος από το σημείο του πέναλτι ψηλά και άστοχα!

Ο τραυματισμός του Βέρμπιτς έφερε και την αναγκαστική αλλαγή του με τον Αϊτόρ στο 27’ και την μετάθεση του Μαντσίνι στο δεξί άκρο της επίθεσης της ομάδας του.

Ένα λεπτό μετά, δε, καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του Αστέρα όταν από γέμισμα του Χουχούμη στο δεύτερο δοκάρι, ο -ακάλυπτος όπως φάνηκε από τα ριπλέι- Καλτσάς σούταρε στην κίνηση όμως, ο Λοντίγκιν, με εντυπωσιακή επέμβαση με το πόδι, απέκρουσε σε κόρνερ!

Μετά το ημίωρο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να γίνει παραγωγικός κυρίως από την αριστερή πλευρά. Μπαίνοντας, δε, στην… τελική ευθεία του ημιχρόνου, αύξησε και την πίεση, πήρε μπάλα, αλλά οι ενέργειες των Μαντσίνι, Μπερνάρ και Αϊτόρ έμειναν ημιτελείς.

Μια αδύναμη κεφαλιά του Βαγιαννίδη μέσα από τη μικρή περιοχή θα μπορούσε να είχε καλύτερη κατάληξη για τους γηπεδούχους, ενώ από φάουλ που κέρδισε ο ίδιος, ο Μπερνάρ αστόχησε για λίγο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να πετύχουν το γρήγορο γκολ που ήθελαν, στο 50’. Όταν από ωραία ενέργεια του Μπερνάρ και ακόμα καλύτερη σέντρα του Μαντσίνι από δεξιά, ο Αϊτόρ από δύσκολη γωνία, στο δεύτερο δοκάρι, πέτυχε το 1-0!

Ωστόσο, η ατυχία χτύπησε ξανά την πόρτα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είδε και τον Σπόραρ να αποχωρεί τραυματίας στο 61ο λεπτό, με αποτέλεσμα να πάει αναγκαστικά στην κορυφή της επίθεσης ο… Μπερνάρ, έχοντας τους Μαντσίνι και Αϊτόρ στα πλευρά του.

Ακόμα και έτσι πάντως, όχι μόνο δεν κινδύνεψε στην συνέχεια, αλλά ήταν και πάλι οι «πράσινοι» εκείνοι που βρήκαν τον τρόπο να πετύχουν και ένα δεύτερο τέρμα, καθαρίζοντας ταυτόχρονα την υπόθεση νίκη…

Καθώς, από σέντρα του Αϊτόρ από αριστερά, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά έξω από την αντίπαλη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Γραμματικάκη, για το 2-0, στο 74ο λεπτό!

Με τον Τερίμ να κάνει προς το τέλος και... τριπλή αλλαγή, θέλοντας να δώσει κάποια λεπτά ξεκούρασης από την μια σε Μπερνάρ-Βαγιαννίδη, αφετέρου να «ενεργοποιήσει» ακόμα περισσότερο τους Ακαϊντίν και Λημνιό και το ήδη διαμορφωθέν αποτέλεσμα να μην αλλάζει έως το τελικό σφύριγμα του Παπαπέτρου.

MVP: Με γκολ για το 1-0 και ασίστ στο δεύτερο τέρμα της ομάδας του, ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα ήταν εκείνος που έκρινε το «τρίποντο» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού σήμερα στη Λεωφόρο! Παράλληλα, ο Ισπανός εξτρέμ, που έδωσε αρκετές «μάχες» και στις δύο πλευρές, πήρε και την απαιτούμενη ψυχολογία για τη συνέχεια.

Η «σφυρίχτρα»: Η απόδοση του διαιτητή Παπαπέτρου δεν επηρέασε την έκβαση της αναμέτρησης. Βέβαια, θα έπρεπε να είχε δώσει κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο στον Αλάγκμπε, τον οποίο «παρατήρησε» στην επανάληψη, στο φάουλ πάνω στον Βαγιαννίδη, αλλά και απέβαλλε εν τέλει. Δεν αντιμετώπισε προβλήματα, πάντως, αφού δεν είχε και κάποια δύσκολη φάση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης (86' Ακαϊντίν), Αράο, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν (86' Ζέκα), Κώτσιρας, Μπερνάρ (86' Λημνιός), Μαντσίνι, Σπόραρ (61' Τσοκάι), Βέρμπιτς (27' Αϊτόρ).

Έμειναν στον πάγκο: Ξενόπουλος, Σένκεφελντ, Λημνιός, Φικάι.

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς) : Γραμματικάκης, Γκαρθία, Χριστόπουλος, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης (86' Άλβαρες), Μουνάφο (72' Γιαμπλόνσκι), Αλάγκμπε, Καλτσάς (72' Μπαρτόλο), Σουρλής (58' Ζουγλής), Σίτο (46' Κρέσπι), Μάντζης.

Έμειναν στον πάγκο: Κακαδιάρης, Ατιένθα, Γκος, Βαλιέντε.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών).

Βοηθοί: Γιάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Μιχάλης Παπαδάκης (Λασιθίου).

4ος διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών).

VAR: Κώστας Τσετσιλας (Καστοριάς).

AVAR: Κώστας Νικολαΐδης (Μακεδονίας).

