Γονάτισε την Καβάλα η Νίκη Βόλου. Πετυχαίνοντας από ένα γκολ στο τέλος κάθε ημιχρόνου, η ομάδα του Στέφανου Ξηροφώτου επικράτησε 2-0 εντός και επανήλθε στα… τρίποντα για τη 13η αγωνιστική της Super League 2. Σπυρίδης (44’) και Σελιμάι (90’+5’) υπέγραψαν τη νίκη των γηπεδούχων απέναντι στους ουραγούς της κατηγορίας.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία καταγράφεται στο 5’ και ήταν για τους γηπεδούχους. Ο Απονζά βρέθηκε φάτσα με τον Αστρά και παρότι είχε τον χώρο και τον χρόνο να τον πλασάρει, δεν μπόρεσε να βρει εστία.

Τρία λεπτά μετά ο Κασέμι βρέθηκε σε τετ-α-τετ, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον γκολκίπερ Σούλη.

Ο Τσιλιγγίρης έκανε στο 41’ ωραίο σουτ από κάπως πλάγια θέση, αλλά ο Αστράς έδιωξε εντυπωσιακά.

Εν τέλει οι γηπεδούχοι δικαιώθηκαν για την ανωτερότητά τους στο 44’, έχοντας τη βοήθεια της τύχης. Ο Σπυρίδης σούταρε, η μπάλα κόντραρε και άλλαξε εντελώς πορεία, με αποτέλεσμα να αναπαυθεί στην εστία του Αστρά που είχε πάρει αντίθετη κατεύθυνση.

