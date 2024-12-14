Κόλλησε του Κόντη στην Athens Kallithea - Με υπηρεσιακό κόντρα στον Ολυμπιακό

Η αναζήτηση προπονητή στην Athens Kallithea συνεχίζεται καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν επήλθε συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη με τον οποίο υπήρχαν και επαφές.

Αυτή την στιγμή οι συζητήσεις έχουν διακοπεί, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες επαφές.

Βάσει των δεδομένων που υπάρχουν αυτή την στιγμή η Athens Kallithea θα πάει στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό με υπηρεσιακό, τον Αντώνη Πριόνα ο οποίος χθες έκανε την προπόνηση στην ομάδα.

