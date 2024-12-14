Λαμία-ΑΕΚ: Για να διευρύνει το σερί της

Επικίνδυνη έξοδος για την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται από τη Λαμία (17:00, Cosmote TV, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που έχει χτίσει.

Η Ένωση έπειτα από την εμφάνιση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία για την επανεκκίνησή της, καθώς μετά από εκείνο το ματς μετράει 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα κόντρα σε Άρη και ΟΦΗ και μια πρόκριση στα προημιτελικά, όπου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena την Τετάρτη (18/12, 21:00).

Ο Δικέφαλος έρχεται από τη μεγάλη με τον τρόπο που ήρθε νίκη στο Ηράκλειο ενάντια στον ΟΦΗ, ανατρέποντας το σκορ χάρη σε γκολ του Μαρσιάλ στο τέλος, έπειτα από φοβερή ενέργεια του Λιβάι Γκαρσία και διατηρήθηκε κοντά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Μεσοβδόμαδα, υπήρξε και μια αποχώρηση-έκπληξη από την ομάδα, καθώς ο Στίβεν Τσούμπερ έλυσε το συμβόλαιό του και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζυρίχη. Ένας παίκτης που συνεισέφερε τα μέγιστα στην Ένωση τη χρονιά του νταμπλ με πολλά κρίσιμα γκολ.

Ο Ματίας Αλμέιδα πιθανότατα δεν θα προβεί σε πολλές αλλαγές συγκριτικά με το ματς στην Κρήτη, με τον Μήτογλου να παίρνει τη θέση του τραυματία Βίντα στο αρχικό σχήμα. Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό και τον κόσμο της, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να εφιστά την προσοχή σε όσους βρεθούν στο γήπεδο.

Από την άλλη, η Λαμία βρίσκεται στην 13η θέση της βαθμολογίας με μόλις 9 βαθμούς έπειτα από 14 αγωνιστικές, ενώ την προηγούμενη υπέστη ακόμα μια ήττα, από τον Παναιτωλικό.

Κόντρα στην ΑΕΚ η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου θα αγωνιστεί με πολλές απουσίες και θα προσπαθήσει να της κάνει τη ζημιά, ό,τι κατάφερε δηλαδή στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων στη Φιλαδέλφεια. Ωστόσο θα προσπαθήσει να το κάνει χωρίς τον σκόρερ της στην OPAP Arena, Φουρτάδο, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες.

Αναλυτικά η αποστολή της Λαμίας:

Ρατόν, Κόστιτς, Σουρδής, Ντεντάκης, Σαραμαντάς, Λέο Αντράντε, Σάντμπεργκ, Ρινγκ, Βιτλής, Σιόβας, Ραντόνια, Κορνέζος, Γιαννούτσος, Αθανασακόπουλος, Δοϊρανλής, Τσιάκας, Γκουίντο, Βλαχομήτρος, Ενρίκες, Σιμόνι και Τερεζίου.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα, Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί, Πήλιος, Γιόνσον, Πινέδα, Φερνάντες, Λιούμπισιτς, Μαρσιάλ, Λιβάι Γκαρσία.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Ρατόν, Ραντόνια, Λέο Αντράντε, Σιόβας, Κορνέζος, Σαραμαντάς, Δοϊρανλής, Γκουίντο, Τερεζίου, Ενρίκες, Βλαχομήτρος.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Κωσταράς, Μπαλιάκας

Τέταρτος: Φίτσας

VAR: Βεργέτης, AVAR: Ανδριανός

